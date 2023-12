“Disculpas públicas y una amonestación verbal”: La sanción contra Ximena Restrepo por la posta 4×400 que fue suspendida

Disculpas públicas y una amonestación verbal fue la sanción de la Federación de Atletismo de Chile (Fedachi) contra Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de la atleta nacional Martina Weil, tras la polémica que ocurrió en la 4×400 femenino de Santiago 2023.

La ex deportista fue sindicada como autora de tratos indebidos al entrenador Juan Pablo Raveau y actitudes fuera de lugar contra atletas y funcionarios en la previa de la carrera donde fue desafectada la corredora Poulette Cardoch.

En conversación con El Deportivo el abogado Carlos Castro, quien representa a Restrepo y a Marcelo Gajardo, entrenador de atletismo femenino de Team Chile, explicó las situaciones que lo llevaron a fundamentar la orden de no innovar al Comité de Arbitraje, apuntando principalmente a que no se respetó el debido proceso.

“Nuestro recurso establece que acá no se ha cumplido, principalmente, el debido proceso, toda vez que a mis representados no les dio acceso a la investigación, no se les formularon cargos que ellos pudiesen contestar, no se hizo un audiencia de prueba”, señaló.