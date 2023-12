“El informe se lo entregué al ministro (Montes) antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”: La declaración ante Fiscalía de Tatiana Rojas, exsubsecretaria de Vivienda

Tatiana Rojas, militante de RD, fue subsecretaria de Vivienda hasta el 24 de junio, momento en que salió de su cargo después de conocerse el llamado Caso Convenios entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de Antofagasta.

El 5 de octubre dio su declaración en calidad de testigo ante la PDI y hoy La Tercera publica parte de lo que fue su testimonio en el que relató cómo se trabajaba con las fundaciones, pero también la relación con el ministro de la cartera, Carlos Montes.

De acuerdo a la declaración de Rojas “el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la SEREMI y el SERVIU de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”.

Agregando que “dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.

Cronología

De acuerdo a lo explicado por Rojas, el primer reporte llegó por la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda, el 2 de mayo: “Remití esta información al Seremi, Carlos Contreras, con copia al Jefe Nacional de asentamiento precarios Ricardo Trincado, solicitando que me informara todos los antecedentes al respecto. Este tipo de correos de problemas relacionales, acusaciones a alguna autoridad, problemas de acoso u otras problemáticas de los funcionarios, me llegaban en gran número, por lo cual yo tenia un ‘sistema’ conocido por ellos (representantes de las asociaciones y funcionarios en general) el cual consistía en mi compromiso de recabar los antecedentes y contrastarlos con las personas cuestionada a través de estas presentaciones, exigiendo además siempre respaldos objetivos de lo denunciado”.

Explicó que Contreras le respondió, pero sin la información que requería, por lo que “ante la no respuesta en el plazo comprometido, insistí en varias ocasiones mediante correos electrónicos, telefónicamente y mensajería de WhatsApp, quien solo presentaba excusas argumentando que antecedentes mas requería sobre los solicitado. En cada comunicación le fui entregando líneas generales de la información necesaria”.

Luego, de acuerdo a lo expresado por Rojas, Contreras le mandó un borrador en Word y solicitó más plazo para entregar los antecedentes: “me negué señalándole que ya había transcurrido suficiente tiempo, solicitándole la información en el acto y de manera inmediata”, dijo la exsubseretaria.

La figura de Carlos Contreras

Tatiana Rojas dijo que el ahora también exfuncionario del Ministerio de Vivienda, Ricardo Trincado, “es la persona más idónea para analizar en detalle el contenido del oficio, considerando que él está cargo del programa cuestionado. En este correo instruí a Ricardo de manera precisa tres cosas, estudiar los documentos, preparar un informe y proponer acciones, en caso de ser necesario” y Trincado le respondió con lo que debía hacerse para subsanar lo observado.

Y Rojas agregó que “luego de recibir este informe, lo cité a mi oficina instancia en al cual le pedí detallara directamente sus opiniones respecto del SEREMI (Contreras) y de la problemática de la firma de los convenios a lo que el restó importancia considerando que ya estaba avanzando en el perfeccionamiento de todos los instrumentos relativos a la firma de convenios por parte de las SERMIS del país, y me expresó tal como decía en el informe que para el caso puntual de Democracia Viva se debía solicitar más detalle e información al SEREMI”.

Luego de salir de su cargo, Rojas dijo que fue teniendo más información sobre la información parcial que le había entregado Carlos Contreras: “Omitía voluntariamente información relevante. Quiero agregar que en este capítulo, no fue el primero en el que Carlos Contreras no me entregó toda la información. Después de mi salida, me entré de algunos funcionarios de Revolución Democrática que fueron contratados por él, y que seguían trabajando en la Seremi, cuyos nombres desconozco. Esta situación nos había sido alertada al Ministro y a mí en abril del año en curso”.

“Le pregunté directamente a Carlos Contreras si estaba contratando militantes de RD, contestándome que en un momento de ‘necesidad”’ por la cantidad de trabajo que tenían él había contratado a tres militantes y que ninguno de ellos ya trabaja en al Seremi, hecho de plano era una mentira, debido a que se había contratado a más de tres militantes y algunos seguían trabajando incluso después de mi renuncia”, reveló Rojas.

La diputada Catalina Pérez

“La diputada Catalina Pérez me contactó telefónicamente para decirme que iba ingresar una oficio a la Contraloría para entregar su versión de los hechos en cuestión, requerimiento que también formalizó a través de un correo electrónico que me envió, el cual no respondí”, confesó Rojas.