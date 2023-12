“Qué show más patético, hue..”: Ministra Tohá se disculpó públicamente con concejala tras sus dichos

En medio de una actividad en Renca, en donde también participó el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior Carolina Tohá vivió un tenso cruce con la concejala de aquella comuna, Camila Áviles (Demócratas, exDC).

Mientras la secretaria de Estado se estaba sacando fotos junto a vecinas, la trabajadora municipal se acercó hasta Tohá y comenzó a interpelarla por los temas de seguridad mientras esta realizaba un live en Instagram. En la instancia, Áviles le comentó sobre los múltiples asaltos en la zona y que de ser necesario convoque al Consejo Nacional de Defensa o decrete Estado de Excepción Constitucional.

Tras esto, la concejala prosiguió en sus cuestionamientos a la capacidad de Tohá e insistió en que debían “ponerse las pilas“. Luego de esto, la ministra decidió retirarse del lugar y le dijo: “Qué show más patético, hueona”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camila Avilés Barraza (@camila_aviles_b)

Tras el altercado, la concejala comentó a La Tercera que “esta era la inauguración de un espacio público acá en Renca. Yo asistí como autoridad. Hablé con la ministra con el mismo respeto que se observa en el video. Le pedí más seguridad para la comuna, le nombré los sectores más difíciles de Renca y lo que recibí de vuelta fue un improperio que no está a la altura de las circunstancias. Ella es una autoridad de gobierno (…), no puede ser. No corresponde”.

Minutos después del hecho, la ministra ofreció disulpas a través de su cuenta de X. “Esta mañana utilicé una expresión inadecuada para referirme a la concejala de Renca. Ofrezco de manera pública las respectivas disculpas”, escribió.