Exministro Giorgio Jackson se refirió a Caso Convenios tras votar: “Se irá esclareciendo mi completa inocencia”

El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson se refirió al Caso Convenios luego de ir a votar al Instituto Comercial Blas Cañas en Providencia. Al respecto expresó “no he recibido ninguna notificación”.

En CNN, Jackson indicó “Mientras más avance la justicia en el Caso Convenios, así como en otros casos, es mejor para país, para la ciudadanía y para la fe pública”.

Siendo claro al decir que “no he recibido ninguna notificación de ninguna citación, lo que sí, lo que se está investigando son por cierto delitos, ahora quien determina si son delitos o no a partir de la investigación de la fiscalía son el sistema de justicia”.

Siendo enfático al decir que “se irá esclareciendo mi completa inocencia”.