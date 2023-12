Madonna y Roger Waters entre los que hicieron las peores canciones de 2023 según Variety

El 2023 tuvo una serie de fenómenos musicales en todo el mundo, siendo quizá la gira mundial de Taylor Swift uno de los mayores eventos musicales del año.

Sin embargo, no todo fueron grandes lanzamientos o actuaciones en el mundo de la música. Así lo hizo ver Variety, quien elaboró una lista con las peores canciones del 2023.

En esta recopilación resaltan exitosos artistas como Madonna, Britney Spears, Sam Smith, Drake, Bad Bunny, entre otros. Además, aparecen canciones ligadas al extremismo político o el racismo.

En el primer lugar de la lista aparece Try That in a Small Town de Jason Aldean, una canción country y que reivindica el uso de armas en Estados Unidos, además de ester ligada al racismo en Norteamérica. Luego está Vultures, de Kanye West y Ty Dolla Sign ft. Bump J, lleno de vulgaridades y hasta antisemitismo. Cerrando el top 3 aparece We Didn’t Start the Fire de Fall Out Boy, en un cover de Billy Joel, que no resultó para nada bien.

“Algo profundamente perverso”

Ya en el quinto lugar aparece Money de Roger Water, una reversión del tema lanzado en 1973, por Pink Floyd. Este tema es bastante pausado y sin los míticos solos de David Gilmour. Además Water prácticamente no canta y solo murmura la letra.

“Hay algo profundamente perverso en hacer una nueva versión de una de las canciones más queridas del canon del rock de la década de 1970, eliminando los solos instrumentales y reemplazando la contribución de David Gilmour en medio de la melodía con un poema de cuatro minutos sobre… el boxeo”, escribió la crítica de Variety.

Un puesto más abajo se encuentra Mind Your Business de Will.i.am y Britney Spears. La colaboración entre el exBlack Eyed Peas y Spears no convenció a nadie y fue catalogado como un ritmo anticuado.

“El lanzamiento y el sonido de “Mind Your Business” no podrían haber llegado en peor momento. Claramente, ahora que Spears acaba de salir de su tutela, lo último que necesitaba era volver a revisar los errores del pasado”, se puede leer en el sitio de la revista.

Ya en el séptimo puesto se encuentra Vulgar de Sam Smith y Madonna. En el papel, era una gran colaboración, sin embargo, para Variety, “aquellos que buscan una melodía se encontrarán con las manos vacías al final de la canción, con meras alardes vacíos e iconoclastas con poco que lo justifique”.

Revisa la lista completa a continuación: