¿No más indultos a “presos de la revuelta”?: Gobierno de Boric no ha vuelto entregar este beneficio a detenidos del 18-O después de 2022

A mediados de diciembre, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseveró que “prácticamente todos los indultos solicitados han sido rechazados”.

Asimismo, el secretario de Estado aseveró que “creo que tenemos uno o dos que se deben a situaciones estrictamente médicas, personas que estaban en sus últimos días antes de morir y que se tomó la decisión de que pudieran ser trasladados”.

Según antecedentes obtenidos por La Tercera, se han 56 peticiones desde que Codero está en el cargo, dos de ellas correspondientes a “presos del estallido social”. Con esto, el abogado a elevado el número de denegados de este beneficio a 105 personas, 46 de ellas había sido descartadas por parte de su antecesora, Marcela Ríos.

De esta cifra, nueve solicitudes fueron ingresadas por mujeres y 96 hombre. De ellos, 87 se encontraban cumpliendo condenas algún penal del país, uno permanecía bajo arresto domiciliario, tres en Centros de Reinserción Social y once en Centros de Apoyo para la Integración Social.

En conversación con el medio, Cordero explicó que se ha tomado la determinación de “rechazar todos los indultos vinculados al estallido social, considerando que los criterios bajo los cuales se habían otorgado los anteriores no están vigentes en la actualidad. En casos de delitos de lesa humanidad, se mantienen los criterios que se habían planteado con anterioridad -que vienen de la administración de la presidenta Bachelet- y se toma en cuenta el derecho internacional en derechos humanos, por lo que me parece que son improcedentes. Y lo tercero es que hay un conjunto de solicitudes que en realidad no reúnen mérito. Por eso, a la fecha, he denegado 56 indultos”.

“Yo sigo sosteniendo que enfrentarse a la potestad del indulto es una situación bien compleja para la decisión de una persona. Todo lo que ha pasado sirve además para evaluar, no sólo la potestad, sino que también el proceso de decisión, que es de mucha reflexión y responsabilidad”, afirmó el ministro.

Los 17 indultados del gobierno

De lo que va el gobierno hay 17 personas indultadas, 15 solicitudes visadas por la ex ministra Ríos y sólo dos por el actual titular de Justicia. Los más conocidos fueron los referentes a 12 personas encausadas por delitos cometidos en el marco del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna.

De los 17, cinco se otorgaron bajo la modalidad de remisión de la condena o “perdón total”; y de esos, cuatro se fundaron en motivos humanitarios (salud) y uno con miras a “establecer la paz social”.

Respecto de los 12 restantes se les entregó una conmutación de pena. 11 por por motivo de “establecer la paz social” y uno por los antecedentes psicosociales que la persona mantenía.