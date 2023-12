Directora del INDH “dice que es importante dialogar” con la CAM pero “no se puede hacer con la metralleta en la mesa”

“Hay que establecer una suerte de tregua (con la CAM) y hacer un alto en las acciones de violencia, pero hay que sentarlos a la mesa para poder resolver los problemas que tienen o que levantan, porque, si no, van a seguir marginalmente con los actos de violencia”, dijo a El Mercurio directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras.

Frente a esta propuesta, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que no existe “ninguna señal de disposición de diálogo” por parte del grupo de resistencia.

“Obviamente nosotros siempre estamos escuchando las distintas propuestas para dar solución a problemas no solamente coyunturales, sino que históricos, y como lo dijimos siempre, nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar, no podemos dialogar con quienes no están dispuestos a dialogar“, afirmó.

Por su parte, en Duna en Punto, el Raúl Leiva, diputado PS y Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, afirmó “la CAM, los grupos terroristas y violentistas no tienen que sentarse en una mesa a conversar, sino que tienen que estar en el banquillo de los acusados como los delincuentes que son”.

Sobre esta propuesta, la directora profundizó en CNN Chile que “a esa mesa o mesas de diálogos nadie debe faltar, no es bueno que falte ningún grupo”. Sin embargo, aseveró que “para ponerse en un ambiente de diálogo se deben de poner las armas”.

“Puede sentarse en la mesa cualquier grupo que esté dispuesto a dialogar para resolver los problemas. Pero siempre que estén dispuestos a deponer las armas (…) Nadie se puede sentar con la metralleta en la mesa”, aseveró.

Pese a esto, señaló que la CAM no se ha abierto a conversar por lo que “nadie puede estar obligado a dialogar para la paz (…) Si no quieren dialogar y quieren mantener ese camino de violencia, habrá que aplicar las medidas de justicia y las normas de seguridad”.

“No creo que el uso de fuerza por parte de este grupo sea legitimo, pero es necesario conversar para que depongan las armas. así como se hizo con la ETA en España, con las FARC en Colombia. Lo importante es sentarse a dialogar porque ellos son parte del problema” afirmó.

Sin embargo, al ser consultada sobre si las situaciones que se han visto a nivel internacional se asemejan al caso de la Macrozona a Sur, Contreras aseveró que “no es comparable. Los grupos más extremistas de esta zona no se comparan ni con el poder de fuego ni con el sustento ideológico”.

“Creo que hay que actuar ante que la situación se agrave. Todos los gobierno han presentado alternativas pero ninguna ha dado respuesta, tenemos que mirar este problema con una nueva mirada que nos permitan avanzar en las respuestas”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que “lo que podemos ver es que no existe un diagnostico que nos permita establecer con claridad cuáles son las acciones que han funcionado y cuáles no. Lo tenemos claro es que todos los gobiernos han presentado alternativas y que ninguna ha llegado a buen puerto”.

Asimismo, aseveró que “hay una grave violación a los DD.HH. en la región que debe ponérsele atajo. El derecho a la seguridad y a la libertad están restringidos y eso no puede ser en un país democrático”.

