Taste Atlas elige a la cola de mono como el mejor cóctel del 2023

El 2023 culminó de manera extraordinaria en el ámbito culinario al haber sido reconocido el chancho en piedra como la mejor salsa del mundo por Taste Atlas. Este primer día del año ha comenzado de la mejor manera, ya que la revista culinaria destacó la cola de mono como el mejor cóctel a nivel mundial. La revista culinaria resaltó las diversas recetas disponibles para preparar este trago.

Taste Atlas destacó en su cuenta de Twitter las diferentes preparaciones del cóctel y sus ingredientes:

“No es Navidad en Chile sin un vaso de Cola de Mono. Hay numerosas versiones de esta bebida, pero normalmente consiste en leche, azúcar, café, clavo de olor, canela y aguardiente”.

La Cola de Mono superó a famosos cócteles como el Rum Punch de Las Bahamas (2) y el Coquito de Puerto Rico (3). Se espera que este premio impulse su reconocimiento a nivel internacional y anime a más personas a probar este exquisito cóctel.

Además, la revista culinaria destacó que el Brandy o el Ron son los licores más comunes para preparar la Cola de Mono.

“Todos los ingredientes se hierven primero, se enfrían, luego se combinan con aguardiente. La bebida se puede servir caliente o fría, y tradicionalmente se combina con una rebanada de pan de pascua, un tradicional pan de Navidad”.

Otro deleite culinario de nuestro país que se encuentra dentro de los top de Taste Atlas, es el clásico pastel de choclo que se posicionó en cuarto lugar de la categoría guisos, mientras que el inflatable merquén obtuvo el segundo lugar en mezclas y sazonadoras picantes.

Cola de Mono 🇨🇱 is the best cocktail in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt

It is not Christmas in Chile without a glass of Cola de Mono (lit. Monkey’s Tail). There are numerous versions of this beverage, but it typically… pic.twitter.com/xwkbN43ZMm

— TasteAtlas (@TasteAtlas) January 1, 2024