Gobernador Orrego llama a generar políticas para combatir crisis de seguridad: “Estamos en un momento bien crítico”

“Medidas de shock” para enfrentar los delitos que se han presentado en el último tiempo, parte de lo que el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cree que es necesario para enfrentar la crisis de seguridad.

Este fin de semana se registraron homicidios en diversos sectores de la RM. En Pudahuel se encontró un cuerpo de un hombre en la vía pública, en la comuna de Pudahuel. Además, dos adolescentes murieron a balazos en la comuna de La Cisterna, mientras otros dos resultaron heridos luego que un automóvil disparara desde fuera hacia dentro del domicilio donde se encontraban los jóvenes en un cumpleaños. Además, esta madrugada, un sujeto fue baleado y detenido tras asesinar a disparos a una persona en situación de calle, en la comuna de Recoleta.

Ante esto, el gobernador en Radio U.Chile hizo un llamado a “que no posterguemos cosas que podemos hacer hoy día simplemente porque tenemos elecciones presidenciales en dos años más. Hay que hacerlas hoy día porque, de lo contrario, mañana va a ser demasiado tarde para Chile”.

Orrego sostuvo en los temas de seguridad se requieren “leyes” y “gestión”. “No siempre es un problema de falta de plata o falta de ley, muchas veces es un tema también de gestión y de priorizar”. En esa línea, manifestó que “hoy tenemos la urgencia de generar políticas integrales y ellas, por definición, son multisectoriales, son multidisciplinarias y son de mediano-largo plazo”.

Sobre la iniciativa de declarar estado de excepción en la RM, Orrego aseveró que “como en toda enfermedad, tu a veces requieres medidas de shock, medidas que son extraordinarias para momentos extraordinarios, no porque pienses que esa es la solución a los problemas de mediano-largo plazo, sino porque crees que en momentos coyunturales se requieren medidas coyunturales”.

“El uso de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como colaboradoras en la labor en seguridad no es algo que yo considere que se debe hacer de forma permanente, pero sí lo hemos planteado como una medida excepcional”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que, a su parecer, “hay que mirar una política integral, hay que entender que estamos en un momento bien crítico en materia de seguridad y si no somos capaces de frenar ahora este escalamiento de la violencia del crimen organizado, no me extrañaría que viviéramos cosas que hasta ahora solamente las veíamos por Netflix o por las noticias internacionales. Que el día de mañana secuestren a un juez, a un fiscal… en fin, yo creo que Chile no tiene porqué esperar a ese nivel de gravedad, para efectos de poder actuar con sentido de urgencia”.