Entre ellos Interior, Economía y Trabajo: Contraloría oficia a seis ministros tras reuniones en casa de Pablo Zalaquett

Seis fueron los ministros que ofició la Contraloría General de la República que participaron en reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, en distintos encuentros que no fueron informados en la Ley del Lobby.

Los secretarios de Estado tienen un plazo de 10 días hábiles para responder el oficio en el que se les solicita explicar los alcances que tuvieron los encuentros. Esto tras la solicitud de parlamentarios de la UDI y el Partido Republicano para que se pronunciara la Contraloría por este caso.

Los seis ministro oficiados son: del Interior, Carolina Tohá, del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, de Economía, Nicolás Grau, de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

El actual ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, también reconoció haber asistido a una reunión en la casa de Zalaquett, aunque lo hizo cuando era senador de la República y no ministro de Estado.

Todos los ministros oficiados han reconocido su presencia en la casa del lobbista, pero han dicho que los encuentros no debían informarse en la Ley del Lobby porque no se trataría de reuniones para influir en ellos en relación a proyectos de ley.

Al ser consultada sobre la reunión en la casa de Zalaquett, Tohá señaló que “este encuentro en el que yo participé tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar que está haciendo el gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad, cuáles son nuestras perspectivas como alianza de gobierno, ninguna de esas temáticas cae en la hipótesis de Ley de Lobby” , detalló la ministra Tohá.

“Yo no desconozco la Ley de Lobby, tenemos esas reuniones en Interior, y esas reuniones son aquellas en que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar quiere ir a hacer un planteamiento para lograr que se tome una decisión o que no se tome. Esto fue al revés, no fue para hacerme un planteamiento a mí. La Ley de lobby no es para esto”, añadió.