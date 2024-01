“No cae en la hipótesis de la Ley del Lobby”: Ministra Tohá también asistió a reunión en casa de Zalaquett

Carolina Tohá, ministra de Interior y Seguridad Pública, explicó su asistencia a la casa del ex alcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett, comentando que había sido una cita con cerca de 20 personas a la que fue invitada para hablar sobre políticas en seguridad y perspectivas de alianza con el gobierno.

Según apuntó la ministra, “ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la Ley del Lobby. Yo no soy una persona que desconozca el tema de la ley del lobby. Nosotros en el Ministerio del Interior tenemos reuniones por lobby. Y las reuniones por lobby son aquellas en que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar quiere ir a hacer un planteamiento para lograr que se tome una decisión o que no se tome una decisión. Esto es al revés”.

Con respecto a las reuniones que sostuvieron otros ministros, Tohá explicó que “nosotros como gobierno, la prioridad que tenemos, es que se entienda lo que estamos haciendo. Es que cuando hay dudas se despejen. Es remover las desconfianzas. Es que haya la mayor información posible. Y desde ese punto de vista, cuando hay espacios en que eso se puede hacer y contribuye participar y dedicar un rato a eso, creemos que es positivo y es necesario hacerlo”.

La ministra dijo sobre la reunión que fue en junio del año pasado, que no conocía a los asistentes, asegurando que “fue una reunión a mediados de año, en el invierno, no recuerdo exactamente la fecha. Es una reunión con 20 personas que yo no los conozco prácticamente. O sea, conocía solamente a una de esas personas, que es Karen Thal de Icare, bueno y al anfitrión que es Pablo Zalaquett, y los otros son empresarios que no conozco mayormente. Recuerdo que había una persona de Sky, una persona de Falabella, una persona de BCI, pero yo no los ubico. Era como un público al cual se le hizo una presentación, me hicieron preguntas y yo respondí”.

Y concluyó: “Respecto a las características de estas reuniones y que si debieran publicarse o no, hay una ley que regula si debieran publicarse o no, pero ninguna de estas reuniones es secreta. Cuando uno va a una reunión con 20 y tantas personas que no conoce, con las que no tiene ningún vínculo de cercanía ni de confianza, en ningún momento asume que es una reunión que no se va a conocer, uno asume que se va a conocer”.