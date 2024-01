“No tuve el mismo respaldo que el ministro Montes”: Giorgio Jackson por su salida del gobierno

“No tuve el mismo respaldo que el ministro Montes”, aseguró el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sobre su salida del gobierno del presidente Gabriel Boric, y tras el rechazo a la acusación constitucional contra el titular del Minvu.

En conversación con El País, el exministro y fundador de Revolución Democrática afirmó que no tiene ningún vínculo con la polémica fundación Democracia Viva.

Además, se refirió a las tres acciones judiciales en contra del senador Fidel Espinoza, el empresario Jorge Errázuriz y la UDI.

“No es una acción coordinada con el Gobierno, es una acción mía, personalísima, de la cual el Gobierno ciertamente está notificado”, expresó Jackson.

El ex secretario de Estado reconoció el hecho que gatilló su salida del Gobierno tuvo consecuencias para todos, afirmando que “trajo costos al Gobierno, pero también personales. El primero, la durísima decisión de tener que presentarle la renuncia al presidente tras constatar que la oposición estaba utilizando, y muy particularmente la UDI, mi presencia en el Gabinete como un elemento para no sentarse a discutir las reformas que Chile necesita: la de pensiones y el pacto fiscal”.

“El ministro Montes creo que ha tenido el respaldo de todo el Gobierno, de toda la coalición de Gobierno y de mucha más gente, incluso que no es del Gobierno, sobre todo por una trayectoria intachable de servicio público y de convicciones muy profundas. Y me alegra muchísimo que una acusación absolutamente mediática, sin fundamentos e infame se haya rechazado”, expresó Jackson.

“Entiendo los porqué y no es que esté tratando de victimizarme: yo no tejí necesariamente las mejores relaciones con algunos mundos y no tengo la trayectoria del ministro Montes. Por lo tanto, habían más razones por las que sectores de Gobierno o no de Gobierno, cercanos, pudieran no tener la mejor opinión de mí y no salieran a defenderme con la misma fuerza con que la que han salido de defender al ministro Montes, lo que me parece de toda justicia”, agregó.