“Al Gobierno no le gusta que se promueva la cultura narco”: Tohá entra en la polémica por Peso Pluma en Viña

“Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco”, así se llama la columna que publicó en Bío Bío el sociólogo y excandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, y que hoy tiene al borde de la cancelación el show del mexicano en el Festival de Viña del Mar.

En la publicación de Mayol, este acusa que el artista provueme la cultura narco y hace apología a criminales como el Chapo Guzmán. La reacción del mundo político fue rápida, algunos afirmaron que el mexicano no debía presentarse en Viña, mientras que otros acusaron censura. Por de pronto, el directorio de TVN podría analizar hoy, jueves, si es que el contrato con Peso Pluma debe ser revisado o el espectáculo sigue en pie.

Frente a todo este escenario, la polémica escaló hasta el Gobierno y la ministra del Interior, Carolina Tohá se pronunció ante esta situación. “Como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismo”, afirmó la autoridad.

Sin embargo, la secretaria de Estado reconoció que las productoras “tienen la libertad de invitar o no invitar a artistas y cuando no se invita a un artista, eso no quiere decir que se le está censurando. Cuando se invita a un artista se le quiere promover y hay artistas que a veces uno no quiere promover, particularmente a aquellos que están detrás de la cultura narco”.

Por otro lado, la ministra señaló que el Gobierno no censura, pero que le preocupa y “no le gusta que se promueva la cultura narco, y hace todo lo posible porque ello no suceda”.

“Este debería ser tema de inquietud y de debate en la sociedad chilena, porque el tema es que todos seamos conscientes de lo que se escucha también, no solo de que no se escuche y haya conciencia del mensaje”, agregó Tohá.

Sin embargo, la titular de Interior prefirió desligarse de posibles responsabilidades en la decisión final sobre qué pasará con el artista mexicano. “Nosotros no somos organizadores del evento, lo que queremos decir es que quien invita a un artista, toma una decisión respecto de promover su arte, su trabajo y puede también no tomarla”, dijo.

“Se produce evidentemente una tensión”

A los dichos de la ministra del Interior, se sumó su par de Justicia, Luis Cordero, quien indicó que no se debería “ensalzar aquel estilo o cultura que, en el fondo, lo que promueve es una cierta forma de entender la sociedad infringiendo la ley”.

Frente a la posible cancelación del show del mexicano en Viña, el secretario de Estado apuntó a que “cuando se dan conflictos de esta naturaleza, se produce evidentemente una tensión” y dijo que “hay ciertos bienes públicos que uno tiene que tratar de garantizar. Especialmente cuando se realiza un evento que es organizado por una institución o es promovido por una institución del Estado y de la sociedad sobre el cual descansa el Festival de Viña”