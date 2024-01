Por reforma de pensiones: Presidente Boric llama a la oposición a no tener “mezquindades políticas”

“Como Gobierno teníamos una postura inicial en donde el 6% de la cotización adicional creíamos y teníamos la convicción que debía ir a un fondo público que ocupara mecanismos de solidaridad para poder beneficiar en particular a las mujeres que han sido discriminadas por este sistema, después de haber trabajado toda su vida en tareas muchas veces no remuneradas”, expresó el presidente Gabriel Boric.

Desde la Región de Coquimbo, el mandatario instó a los distintos sectores políticos a dejar de lado las mezquindades y llegar a un acuerdo sobre la materia.

“Más allá de los gallitos y de las disputas entre un sector político y otro, lo que le importa a los chilenos y chilenas, y en particular a la gente que ha trabajado toda su vida y hoy día tiene pensiones que no le alcanzan para vivir, es que nos pongamos de acuerdo y subamos las pensiones. Lo que no podrían entender es que por mezquindades políticas no seamos capaces de llegar a un acuerdo y para llegar a un acuerdo todos tienen que ceder”, agregó el mandatario en alusión a que la postura inicial del gobierno también cambió a lo largo del debate previsional.