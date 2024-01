Bancada de la UDI ante acusaciones a Joaquín Lavín León por caso Cathy Barriga: “Nosotros vamos a esperar lo que diga la justicia”

La formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (ligada a Chile Vamos), trajo coletazos para su esposo, el diputado Joaquín Lavín (UDI), luego de que la fiscalía afirmara que el congresista tenía injerencia directa en las decisiones de la exedil.

Tras esto, una serie de parlamentarios PS y del Frente Amplio, han decidido llevar a Lavín a la comisión de Ética del Congreso. Frente a esta situación, el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “la Fiscalía tendrá que investigar si primero ocurrió, es decir, los hechos, y luego tendrá que determinar si es que en vista del derecho eso constituye delito”.

Además, Ramírez resaltó que “hoy día no se estaba formalizando al diputado”, y que “se mencionó que él podía tener injerencia en algunas decisiones de la municipalidad. Nosotros vamos a esperar lo que diga la justicia, esperamos que el Ministerio Público investigue a fondo y esperamos, por el bien de todos, incluyendo de los investigados, que esto se haga rápido. Creemos que es muy importante que estas instituciones funcionen de manera rápida para que se conozca la verdad, para establecer responsabilidades y para que los chilenos podamos conocer los hechos tal como ocurrieron”.

Ahora, el jefe de bancada de la UDI anunció que “vamos a conversar con él (Lavín), no hemos podido hacerlo, ha estado ocupado. Pero por el momento, lo único que podemos decir es lo mismo que decimos cuando aparece información sobre algún político que no es de nuestro sector: Pedirle a la justicia, pedirle al Ministerio Público que hagan lo que tienen que hacer y que investiguen rápido. Aquí en esta materia no puede haber doble estándar”.

“Acá estamos en una situación en la que ya hay una formalización, eso significa que ahora empieza la investigación. Eso significa que ahora las personas acusadas se pueden defender. Entonces estamos en una etapa que uno podría denominar de prueba, dejemos que la justicia haga su pega, ya aquí no hay espacio para especulaciones. Acá hay una formalización y esto ya queda radicado exclusivamente en materia de justicia“, djio el diputado.