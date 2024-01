Fiscal de Tarapacá aclara sus dichos sobre pasos fronterizos, pero insiste en falta de personal y control

Durante esta jornada, en conversación con Radio Universo, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia alegó que la fuerza policial en la zona “ha ido disminuyendo en vez de ir aumentando”.

Tras los dichos del persecutor, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que “debe tener algún fundamento” y manifestó su sorpresa al manifestar “una debilidad en nuestra frontera públicamente”.

Otra de las situaciones que denunció Arancibia es que tras las 18 horas no hay control en los pasos fronterizos, pero tras el pronunciamiento de Valencia aclaró que “eso no significa que no haya control alguno porque igualmente está Carabineros, están las patrullas militares que andan en el sector y ellos pueden ejercer un control después de esa hora”.

De igual manera, el fiscal regional de Tarapacá, insistió en que “una frontera con el flujo que tiene Colchane requiere de una atención permanente las 24 horas del día, yo creo que es así, si eso lo toman como una crítica no lo sé”.

Por otro lado, en su intervención en el medio antes mencionado, Arancibia señaló que “la fuerza policial dedicada al tráfico de drogas, por ejemplo, ha ido disminuyendo enormemente en el tiempo, no ha aumentado. Yo fui fiscal especialista en drogas hace unos años atrás y teníamos 80 funcionarios de la PDI, y hoy día debe ser la tercera parte en esa especialidad, entonces no se entiende”.

“Nunca hemos visto una explicación real a eso, a lo mejor se ha estimado, por estrategia del alto mando policial de que hay que reforzar en otros lados, puede ser, yo no digo que no estén trabajando, lo que digo es que es aquí donde debe darse la mayor atención y no se está produciendo necesariamente. Han habido soluciones, pero temporales”, agregó.

La posible llega de “Fito” Macías

Tras la ola de violencia desatada en Ecuador, se puso la alarma de alerta sobre si dicha situación podría replicarse en nuestro país, especialmente pensando en la fuga del criminal ecuatoriano “Fito” Macías.

Frente a la consulta sobre si es posible que Macías llegue a Chile, Arancibia respondió que “seamos realistas, ¿por qué no?, ¿por qué no va a estar en Chile, en Perú o en Argentina?, puede ser en cualquier lugar. Entonces cegarnos y decir que no está en Chile, ¿y por qué no va a estar en Chile? a lo mejor es el lugar más seguro para él”.

Además advirtió que “si usted lo encuentra en Chile, va a identificarlo, va a decir cuidado, pero no tenemos herramientas para detenerlo. Es lo mismo que puede pasar con ‘El Niño Guerrero’ (del Tren de Aragua); si no hay una orden, aunque lo ubiquen, no hay facultad para detenerlo en otro país”.

A pesar de esto, el fiscal señaló que en caso de que ahora intenten ingresar bandas criminales ecuatorianas a nuestro país, “ahora no nos puede pillar de sorpresa, como nos pasó hace dos o tres años, que tuvimos esta verdadera avalancha de gente y entraban sin problema“.