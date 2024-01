Monsalve sobre pensiones de gracia e informe de Contraloría de 2021: “Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal”

La polémica por las pensiones de gracia entregadas a personas supuestamente afectadas durante el estallido social sigue golpeando al Gobierno. El informe entregado por la Contraloría evidenció una serie de irregularidades en el otorgamiento de estos beneficios a un número considerable de personas.

Durante esta jornada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se volvió a referir a esta polémica luego de que su antecesor, Juan Francisco Galli, quien señaló en T13 que desde las fuerzas que hoy son oficialistas “presionaron para que se aplicaran (las pensiones de gracia) y las siguen defendiendo”.

En este sentido, el socialista indicó que no iba a entrar en la “pelea chica” con Galli, “pero sí decir dos hechos que me parecen bien relevantes de decir: El informe de Contraloría que se hace mención no es el único informe de Contraloría. Contraloría también hizo una auditoría y una fiscalización a las entregas de pensiones de gracia durante todo el año 2021″.

“Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia”, agregó.

Además, Monsalve señaló que si el informe de la Contraloría sobre la entrega de pensiones de gracia de este Gobierno fue lapidario, “yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal”.

Por otro lado, el subsecretario detalló que “hemos oficiado formalmente a la comisión asesora para que revise esos 69. Cuestión que ya ha hecho y ha terminado. Y esa revisión que ha hecho la comisión asesora es la que se le va a entregar hoy día al Presidente de la República para que tome la decisión de cuánto de esos 69 va a revocar”.