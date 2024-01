“No es opcional que el empleador diga me gusta o no me gusta, tiene que cumplir”: Ministro (s) se refiere a Ley de Conciliación Familiar que ya comenzó a regir

Desde hoy, la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal permite que aquellos trabajadores que tengan a cargo el cuidado de un niño menor a 14 años o de un adolescente menor a 18 con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada puedan trabajar de forma telemática o en teletrabajo.

En una conversación con Radio Futuro, el ministro subrogante del Trabajo, Giorgio Boccardo, sostuvo que “lo que busca es fortalecer las herramientas de conciliación (…). Hacerle más fácil la vida a las madres, a los padres, a las personas que son cuidadoras, para poder conciliar el trabajo remunerado, las labores de cuidado y también la vida personal”.

Las condiciones de cumplimiento de la ley son las mismas, ya sea para una PYME o una empresa grande. “No es opcional que el empleador diga me gusta o no me gusta, ya, tiene que cumplir. Y en caso de que no se cumpla, siempre el trabajador puede ir a la inspección del trabajo a hacer la denuncia”, expresó Boccardo.

La ley también permite un uso preferente de feriados legales por parte del trabajador que se encuentre en las condiciones antes señaladas. Por lo tanto, pueden salir de vacaciones en el periodo establecido por el Ministerio de Educación y tener prioridad en la aprobación de sus solicitudes.

Por último, un punto importante que considera esta nueva normativa es solicitar ajustes en el sistema de turnos o la distribución de la jornada laboral.

Se estima que más de 300 mil empleados que se encuentran bajo el Código del Trabajo podrán optar a los beneficios.