Por medicamento para bajar de peso: Nelson Venegas (PS) admite que dio positivo en test de drogas de la Cámara

Este lunes, diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, presentó su renuncia a la Comisión de Ética de la Cámara, luego de confirmar haber dado positivo al test de drogas.

Según explicó el propio parlamentario oficialista, el resultado se dio debido a un medicamento que está utilizando para bajar de peso.

“Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad. El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, como una falta al reglamento de la Corporación”, advirtió Venegas.