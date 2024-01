Betty Brusel: La Nadadora de 99 años que rompió tres récords mundiales

Pese a que en este año cumplirá 100 años, Betty Brusel parece no tener límites. La mujer canadiense ha hecho historia y a pesar de su edad acaba de romper tres récord mundiales en la natación.

La histórica nadadora completó los 400 metros libres en 12:50.3, cerca de cuatro minutos menos que el anterior récord mundial para la categoría de 100 y 104 años.

Pero esa no sería la única marca que batiría Brusel, ya que también haría historia rompiendo los récords de las categorías 50 metros espalda y 50 metros, todo en un solo día.

“Cuando nado, no pienso en nada de nada. Solo cuento las vueltas, así sé cuántas me quedan. Siempre intento encontrar un ritmo que pueda mantener, en estas carreras le pides mucho a tu cuerpo. Y en la última vuelta doy todo lo que tengo”, declaró la anciana.

“Si gano, estoy feliz de ganar. Pero si me lo paso bien, soy más feliz. No pienso en los récords. Solo nado“, confesó Betty.

“A veces me siento vieja. Mi hijo menor, que tiene 70 años, me lo dice: ‘¡Mamá, eres vieja!‘ Pero en realidad no me siento vieja, solo cuando estoy muy cansada. Pero el resto del tiempo no me siento vieja. Pase lo que pase, siempre vuelvo a nadar. Siempre me siento mejor cuando olvido todas mis preocupaciones en el agua“, agregó.

Nunca es tarde

Pese a los increíbles registros de Betty, la verdad es que su incursión en la natación es reciente. Recién cuando tenía 60 años se interesó por este deporte y se inscribió en los British Columbia Senior Games.

Sin embargo, a partir de aquel momento, la mujer comenzó a realizar rutinas de entrenamiento constante. Dos veces a la semana acude hasta a una piscina de su barrio.

“Fuera lo que fuera que me pasara, siempre volvía para nadar. Siempre me siento mejor cuando puedo olvidarme de todas mis preocupaciones. Siempre”, explicó la presidenta del White Rock Wave Swim Club y entrenadora de Betty.