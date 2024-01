Catalina Pérez vuelve a reafirmar que se comunicó con el Gobierno antes de que estallara el Caso Convenios

Nuevos antecedentes han aparecido en los últimos días respecto al Caso Democracia viva, ya que Canal 13 publicó un reportaje donde expone que supuestamente La Moneda ya sabía de estos convenios antes de que saliera a la luz.

Pese a esto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes insistió en que nunca se le comunicó sobre estos convenios antes de que fueran publicados en el medio Time Line de Antofagasta.

Por otro lado, una de las involucradas en esta polémica, es la diputada Catalina Pérez, ex pareja de Daniel Andrade, antiguo director de Democracia Viva, quien ha vuelto a insistir en que “apenas nosotros tomamos conocimiento de los antecedentes por una denuncia de los funcionarios del Serviu (de Antofagasta), la primera semana de junio, nosotros, yo personalmente, y mi equipo se comunicó con diversos actores”.

Según la parlamentaria, esto lo hizo para “obtener toda la información y buscar que esto se esclareciera lo antes posible”.

Además, la diputada insistió en que “no he interferido, no he ingerido de ninguna manera la asignación de recursos, absolutamente ninguna fundación”.

Por otro lado, Pérez reiteró que tras saber de estas situaciones le pidió a Andrade que le aclarara lo sucedido. “Jamás pensé que ellos (Andrade y Contreras) pudiesen haber estado haciendo algo malo, irregular, o que algo de lo que me estaban diciendo no era real”, señaló la diputada.