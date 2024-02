“Lo he conocido en la prensa”: Ministro Montes descarta lazos con Daniel Andrade antes del Caso de Democracia Viva

“No lo conozco. Lo he conocido en la prensa, igual que a muchos otros”, aseguró el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respecto de su relación con el ex representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade.

Esto tras la publicación que hizo el miércoles la familia de Andrade en Instagram de un texto que les hizo llegar el ex RD en donde reflexiona acerca de las visitas que recibe en la cárcel de Antofagasta. Allí se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por tres delitos de fraude al Fisco, en el marco del denominado caso líos de platas.

Al ser consultado sobre esto, el ministro Montes no quiso ahondar en el tema.

“Yo no comento declaraciones de Daniel Andrade y otras personas. Son las opiniones de él, no las conozco en detalle. No le voy a hacer ningún comentario”, acotó.