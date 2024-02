¿Será? Dicen que Prince no participó de We are the world porque le temía a Michael Jackson

La Gran Noche del Pop se estrenó recientemente en Netflix, un documental que narra la historia detrás de lo que fue We are the world, una de las canciones más icónicas en la historia de la música.

Este hito se ha reconocido como un momento único en la historia musical, ya que unió a una gran variedad de artistas dejando de lado sus egos y ayudando a recaudar fondos para África.

Sin embargo, la versión final de la canción no contó con todos los artistas que inicialmente se pensó, especialmente, Prince, quien fue invitado a participar, pero finalmente esto no ocurrió. Ahora, a 40 años del lanzamiento de We are the world se reveló una de las razones de la ausencia del cantante.

En conversación con el podcast Music Now de la revista Rolling Stone, uno de los técnicos que arregló las vocales de los artistas en dicha canción, Tom Bahler, se refirió a la ausencia de Prince en el tema, afirmando que Michael Jackson estaría involucrado.

Prince vs Jackson

De acuerdo a lo relatado por Bahler, había una gran rivalidad entre estos grandes artistas y señaló que “creo que le tenía miedo a Michael. Esto es solo una teoría de mi parte. Michael no le tenía miedo a él. Michael no le tenía miedo a nadie. Amaba a todos”.

“Siento que Prince tenía un problema con los hombres. Para él, todo era sobre las mujeres. Lo hacía sentir bien”, agregó.

Por otro lado, hay algunos rumores que señalan que él no quería cantar en la canción, sino que tocar la guitarra, sin embargo, Quincy Jones se negó a esta idea, y Prince rechazó la invitación.