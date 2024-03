Mira Bien: La historia detrás de We are the world

Ignacio Olivares trajo el documental de cómo se creó y el detrás de escena de una de las canciones más icónicas del pop de los 80: We are the world.

Una canción que se creó para ayudar con la hambruna en África. Canción que crearon Lionel Richie y Michael Jackson y en la que terminaron participando Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bruce Springsteen, Steve Perry, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan y Ray Charles, entre otros.

Y también quedan los que no participaron, como Prince y Madonna.

El documental es un detrás de esta histórica producción que esconde un montón de secretos que serán revelados y contados por sus propios protagonistas.