¿Quién era Jorge Roa, el alcalde de Florida que se quitó la vida?

Durante esta jornada se dio a conocer el suicidio del alcalde de Florida, Jorge Roa, quien previamente había renunciado a su cargo luego de chocar su vehículo particular en estado de ebriedad.

“No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo, me juzgó y condenó mi familia. Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza, Coronado, Gallardo, Herrera, y muchos más”, fue parte del último mensaje del exedil.

El presidente de su partido, la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, lamentó el “triste y lamentable fallecimiento de alcalde de Florida Jorge Roa”, quien, aseguró, “fue un buen alcalde y gran servidor público”. “Su legado queda en la comuna y en nosotros. Mis condolencias a la familia, a sus amigos y cercanos, así como a los funcionarios, autoridades y vecinos de Florida“, agregó.

¿Quién era Jorge Roa?

Antes de su trágico deceso, Roa fue alcalde de la comuna de la Región del Biobío por 11 años, y este era su tercer periodo como el jefe comunal de Florida.

En sus inicios fue profesor básico, comenzando su carrera docente en Santiago, para luego emigrar hasta Florida, en 1985, donde impartió clases en diversos colegios de la comuna.

En 2001, recibió el Premio Nacional de Excelencia Docente, con el cual pudo viajar hasta España para perfeccionarse en la Universidad Autónoma de Barcelona en una pasantía en aquella casa de estudios.

Además, Roa lograría la especialización en Administración Educacional y Magíster en Gestión y Administración Educacional.

Su carrera como dirigente político se inició en las juntas de vecinos de Cancha los Monteros, San Antonio de Cuda y Rahuil, llegando a ser presidente por dos años de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Florida.

Esto daría paso para llegar al Consejo Municipal de Florida, al ser electo como concejal de la comuna en 2004 y reelecto en el mismo cargo en 2008. De acuerdo a su biografía, durante su estancia en el interior de la Municipalidad, siguió trabajando en conjunto con las juntas de vecinos.

Así su último escalón en el Municipio de Florida llegó en 2012, donde fue elegido como alcalde, logrando la reelección en dos ocasiones más, hasta que diversos problemas generaron su trágico final.