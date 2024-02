Alcalde de Florida se suicidó tras chocar en estado de ebriedad y renunciar a su cargo

“Cometí un tremendo error, infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar, y dar cuenta de ello”. De esta forma comenzaba la última publicación de Facebook Jorge Roa, exalcalde de Florida, donde renunciaba a su cargo.

El sábado, el exedil había chocado su vehículo particular en una zona rural de su comunal. De acuerdo al relato de Roa, la situación se habría generado tras compartir con amigos y amigas luego de realizar actividades benéficas.

“Ocurrido los hechos, no huí, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles. Esa noche estaba feliz porque parte de mi entorno familiar cercano había sufrido un accidente automovilístico del cual resultaron todos ilesos, se perdió solo lo material, pero ellos en casa y bien”, detalló la otrora autoridad comunal en sus redes sociales.

Durante la jornada de este lunes, Radio Bío Bío a través de la presidenta regional de la Democracia Cristiana, María Carolina Inostroza, comprobó que Roa se suicidó tras informar su renuncia a la alcaldía de Florida.

“Él estaba en un proceso que todos pensábamos era de reflexión, porque no había oficializado el tema de la renuncia a su cargo a alcalde, pero ahora nos encontramos con la lamentable noticia”, señaló la dirigenta demócrata cristiana.

“Esta es una lamentable noticia para nosotros (…) Para nosotros fue un camarada importante, que le entregó dignidad a los vecinos de Florida”, agregó Inostroza.

De acuerdo a la información del medio antes citado, el deceso del político se produjo en su casa y personal de Carabineros ya se encuentra trabajando en el lugar.

Si necesitas atención psicológica o sabes de alguien que la requiere, puedes llamar al fono 600 360 7777, donde especialistas del Ministerio de Salud podrán orientarte, de igual forma, puedes comunicarte a la línea de atención *4141 no estás solo, no estás sola.