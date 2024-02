La dura crítica de Roger Waters a Bono de U2: “Su opinión es tan repugnante”

Fiel a su estilo, Roger Waters instaló una nueva polémica, esta vez, tras arremeter con todo en contra del vocalista de U2, Bono, a quien se refirió en duros términos.

En medio de una entrevista con el medio Clash Music, el bajista se refirió a la postura que ha tenido la banda irlandesa respecto a la guerra entre Israel y Hamás. Cabe recordar que luego del ataque terrorista del grupo extremista en contra de ciudadanos palestinos, U2 se presentó en el Sphere de Las Vegas y dedicó la canción Pride (In the name of love) a las víctimas.}

En aquella ocasión, Bono dio un breve discurso, donde argumentaba que su mensaje siempre ha sido el de la paz y cambió la letra de la canción: “Temprano en la mañana, 7 de octubre, el sol sale en el cielo del desierto… Estrellas de David, te quitaron la vida, pero no pudieron quitarte tu orgullo“.

Para Waters, todas estas acciones han sido desafortunadas y llegó a decir que “cualquiera que conozca a Bono debería ir, levantarlo por los tobillos y sacudirlo… hasta que deje de ser una enorme mierda”.

“Tenemos que empezar a decirles a estas personas que su opinión es tan repugnante y degradante... defender a la entidad sionista (refiriéndose a Israel)”, apuntó el fundador de Pink Floyd.

Además, el británico afirmó que “lo que hizo hace un par de semanas en el Sphere de Las Vegas, cantando sobre las Estrellas de David, fue una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”.

Una polémica más a la lista de Roger Waters

Lo cierto es que esta nueva polémica del artista se suma a una larga lista de controversias que ha protagonizado, sobre todo desde el inicio del conflicto bélico en la franja de Gaza, llegando a ser acusado de antisemita.

Por su parte, Waters se ha defendido diciendo que no tiene nada en contra de los judíos, incluso, en una breve parte de sus shows aboga por la memoria de Ana Frank. Sin embargo, desde la comunidad judía mundial ha intentado cancelarlo en múltiples ocasiones.

Sin ir más lejos, en la previa de su presentación en nuestro país, la Comunidad Judía en Chile interpuso un recurso de protección para impedir sus shows en el Estadio Monumental. Finalmente, la acción judicial no prosperó e incluso el artista posó con la camiseta del Club Palestino junto a un par de dirigente del cuadro Árabe.

Pero estas acciones no le han salido para nada baratas al polémico bajista, ya que el mes pasado, su sello discográfico, BMG, anunció que Waters había sido despedido debido a sus constantes ataques a Israel.