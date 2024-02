Lluvia de pifias: Javiera Contador no pudo contener al “Monstruo”

No fue una noche fácil para la actriz y humorista Javiera Contador. El show previo de Andrea Bocelli había dejado eufóricos a los fans que pedían su vuelta al escenario. Pancho Saavedra, en un acto para apaciguar los ánimos, sostuvo que “este es el Festival de la Reconstrucción” y que más artistas se presentarían en el escenario. “Ha trabajado por meses, merece una oportunidad”, agregó María Luisa Godoy.

A eso de las 23:49, Contador ingresó al escenario y las pifias comenzaron desde el inicio de su rutina. En un momento, la humorista dijo que el show se lo dedicaba a quienes “lo estaban pasando mal” por los incendios acontecidos en la Región de Valparaíso, esas palabras lograron bajar un poco la intensidad de las pifias.

Su rutina continuó, pero no pudo agarrar ritmo y se le notaba nerviosismo en el escenario, mientras el denominado “Monstruo” comenzaba a afilar sus colmillos. “Perdón, tengo un poco de tos y algo de nervios”, sostuvo Contador.

La humorista tomó la decisión de volver a su exitosa rutina de Viña 2020, con la historia de “Disney World”, pero las pifias del público aumentaban en intensidad y fue en ese momento donde la también actriz sostuvo que “no es fácil pararse acá y en situaciones así cuesta un poquito más”, y agregó: “Voy a seguir haciendo humor”. Ante estas palabras, aparecieron aplausos del público que le permitieron seguir en el escenario.

Luego, Contador, con citas a canciones de Karol G y Marcianeke, sumado a un baile de una canción de Sandy y Papo, buscó ganarse al público, pero si bien bajaron las pifias, los recursos se estaban acabando.

Al minuto 27 de su rutina, la humorista sacó todo su arsenal al presentar al elenco de “Casado con hijos”, a quienes catalogó como su “familia”. Fernando Larraín (Tito), Dayana Amigo (Titi) y Fernando Godoy (Nacho) hicieron reír a la Quinta Vergara con sus populares personajes. “Les agradezco la salvada”, dijo Contador.

Al momento de despedirla del escenario, Pancho Saavedra sostuvo que “te tocó la noche más difícil”. La artista se fue del escenario sin ninguna gaviota.

Los problemas en la rutina de Javier Contador:

La euforia por Bocelli: El escenario era muy adverso frente a una Quinta Vergara que todavía estaba alucinando con el espectáculo del cantante italiano. Un panorama muy similar al ocurrido en 2011, con la presentación de Sting, donde Ricardo Meruane sufrió en ese entonces las pifias inagotables del “Monstruo” y dejó una frase memorable: “gracias, gracias, no se molesten”.

Falta de ritmo: En muchas ocasiones, la humorista perdió el hilo de lo que estaba contando y lo relataba de una manera muy rápida, lo que hizo difícil que el público se “enganchara” con la rutina.

Apelaciones al Público: Cuando un humorista entra en conversación con el público y en este caso con el “Monstruo”, es un arma de doble filo, donde muchos artistas lamentablemente han fracasado en su intento y no fue la excepción de Javiera Contador. “No es fácil pararse acá y en situaciones así cuesta un poquito más”, sostuvo la humorista al Monstruo.

La repetición de rutina: En una intención de volver a conectar con el público, Contador comenzó a repetir su rutina de Viña 2020 sobre su viaje a Disneyworld, pero no logró su propósito, teniendo que ser “rescatada” por el elenco de “Casado con hijos”. Son pocos los artistas que pisan Viña con éxito repitiendo sus rutinas pasadas o pasajes de ellas.

En sus días previos a su presentación en Viña 2024, Javiera Contador tuvo un show accidentado en Coihueco, donde fue abucheada gran parte de la rutina. Tras el término de la rutina, la humorista indicó que “lo pasé muy mal”.

Además, en la mañana de este lunes, Contador comentó sentirse un poco nerviosa antes de su presentación en la Quinta Vergara: “Es una noche muy bonita, me gusta el mix, me da un poco de nervio, siento que Andrea Bocelli es muy emotivo y yo ando muy sensible. Entrar en esa emoción es lo único que me da nervio de mí. Siento que la emoción es un espacio importante. Creo que lo de Bocelli va a ser realmente espectacular”, dijo en conversación con Buenos días a todos (TVN).