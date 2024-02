A casi dos años de gobierno: Ministra Vallejo hace un llamado a romper con el paradigma de los dos primero años

Este 11 de marzo, la administración de Gabriel Boric cumplirá dos años de gobierno y en ese contexto, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, se refirió al consejo de gabinete que se desarrollará este viernes.

Vallejo conversó con Radio Pauta y sostuvo acerca de la reunión que “la idea ahora es que el Presidente pueda liderar el último consejo de gabinete previo a lo que es el regreso del año legislativo”.

Además, agregó que “estamos ad portas del cumplimiento de dos años de Gobierno y por lo tanto, el análisis del cumplimiento de compromisos programáticos de cada cartera ministerial y además de la preparación de lo que viene en este año, para ir también cumpliendo con ciertos compromisos y metas que lograr por ejecución presupuestaria, por ejecución de proyectos de inversión, por los desafíos en materia de generación de empleo, por el pacto fiscal, la reforma de pensiones, por la agenda de seguridad -de hecho hay un nuevo gabinete pro seguridad el día jueves- es parte de los temas que vamos a conversar en el consejo de gabinete”

Romper el paradigma de los dos años

La ministra vocera de Gobierno profundizó acerca de los desafíos del gobierno de cara a los dos años restantes de administración, indicando que “esto no será fácil, pero esperamos romper con este paradigma de que lo que no se hizo en 2 años no se va a poder hacer”.

Además, se refirió a los roles de los partidos oficialistas y de la oposición en el desarrollo de la agenda política del gobierno. “Es importante que haya no solo unidad en el oficialismo en un año electoral, sino que también podamos disponer y contar con voluntad de la oposición para llegar a acuerdos que permitan destrabar temas que son de importancia para la ciudadanía”, comentó Vallejos al citado medio.

En cuanto a la experiencia en las negociaciones pasadas con la oposición y de cara al futuro, la ministra sostuvo que “con todo lo conversado, con los tira y afloja y con todo lo que ha sucedido en estos dos años en conversación con la oposición podamos usarlo de experiencia de aprendizaje para que este primer semestre finalmente, ese aprendizaje concluya en un acuerdo y que sea una buena noticia para las personas”.