Soldados israelíes continúan usando las redes sociales para burlarse de la destrucción en Gaza y los bombardeos

Desde que se inició la guerra entre Israel y Hamás, se ha reportado el asesinato de cerca de 30.000 palestinos, donde más de la mitad son mujeres y menores. Sin embargo, para muchos soldados israelitas esto parece ser una fiesta.

Recientemente, se han viralizado una gran cantidad de videos donde aparecen militares israelitas burlándose de la destrucción que han causado en Gaza, los palestinos que han tomado detenidos, y de las cosas que han dejado los habitantes de Palestina tras escapar.

Pese a que el uso de redes sociales durante la ofensiva militar está prohibida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), esto no parecen ser hechos aislados, e incluso han encontrado eco y el respaldo de ciertos grupos políticos israelitas, quienes comparten estos videos con orgullo.

Estos registros suelen ser compartidos por Tik Tok, o Telegram, los cuales se viralizan por otras redes sociales, como X, Facebook o Instagram.

Tras estos hechos, la FDI se ha debido hacer cargo de las acciones de sus soldados, y publicó un comunicado señalando que “La conducta de las fuerzas que aparecen en las imágenes es deplorable y no cumple con las órdenes del ejército”.

Una tendencia que se repite en Europa

Lamentablemente, esta no es una tendencia actual ni que sea acotada, ya que en la guerra en Ucrania también se suelen viralizar videos de soldados burlándose de sus contrincantes o mientras estos son asesinados e incluso torturados.

En el caso de Gaza, los soldados israelíes han usado los escombros de los edificios que han acabado de destruir para burlarse de los palestinos e incluso han usado las escuelas para mostrar los niveles de destrucción que han llegado a generar.

Por ejemplo, una zona costera de Gaza, que hoy es usado como una base militar israelita y que está completamente destruida, fue usada como burla por una serie de soldados.

Virales en medio de la guerra

En una casa derrumbada, un par de militares grabaron un tiktok con la canción israelí This Was My Home, donde se burlan de lo que fue, en algún momento, la casa de una familia palestina. Usan un sillón destruido, la televisión inutilizable,

Otro de los soldados, que también es DJ, ha usado su mesa de mezclas par usar el remix de la canción Shtayim, Shalosh, Sha-ger, (Dos, tres, lanzamiento) para mostrar imágenes de bombardeos a distintos puntos de Gaza.

Algunos también se enorgullecen de las escenas de destrucción causadas por los ataques de la FDI mostrando cómo ha cambiado el paisaje de Gaza. “Este es el resultado de mucho trabajo… todo el lugar estaba cubierto de vegetación y casas hasta que llegamos allí”, dice uno de los videos compartidos por israelitas.

Otros registros, más crudos, muestran a palestinos prisioneros que fueron amarrados de manos y vendados que deben sostener banderas de Israel y recibir la burla de sus los soldados.