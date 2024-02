Daniel Andrade tras salir de la cárcel: “Espero que la verdad nos haga libres”

Con una polera del Club Universidad de Chile y una mascarilla llegó a Santiago el exdirector de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, quien tras 75 días en la cárcel de Antofagasta, abandonó el recinto penitenciario.

Gracias al dictamen de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, él, junto al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, deberán cumplir arresto domiciliario total y no prisión preventiva.

En su arribo a la capital, el exmilitante de Revolución Democrática defendió su inocencia y aseguró que “se ha demostrado que no he robado nada, que no he tocado un peso de esos 426 millones “.

Además, la expareja de la diputada Catalina Pérez, e imputado por fraude al fisco en el caso Convenios, declaró que “espero que la verdad nos haga libres”. Luego no dio más declaraciones a la prensa.