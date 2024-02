“Estos procedimientos eran de público conocimiento dentro del Minvu”: Los dichos de Carlos Contreras al dejar la prisión preventiva

Carlos Contreras y Daniel Andrade abandonaron la cárcel de Antofagasta después de 75 días en prisión preventiva tras la rebaja en las cautelares en el marco del caso Democracia Viva. Ambos quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras siguen siendo investigados por fraude al fisco.

Al salir, el ex seremi de Vivienda de Antofagasta expresó: “Me parece adecuada (la revocación). Estoy contento y conforme con que las instituciones funcionen como tanto se ha dicho, que debiera ocurrir, que las presiones que hemos planteado que existen tanto comunicacionales como políticas no hayan permeado a todos los poderes del Estado”,

Agregando: “queda mucho por delante aún. Yo sigo a disposición de la investigación, aportando antecedentes. Queda mucho camino por delante para que se esclarezcan los hechos pero este es un momento muy significativo”.

Contreras aseguró además que los motivos que le valieron la salida de su cargo “eran públicos dentro del Ministerio de Vivienda y el tema es que el tiempo entre las instituciones son disímiles. Por un lado, estaba la información que debía ser entregada al ritmo del Ministerio Público en el contexto de una investigación de la Fiscalía, y por otro estaba lo que comunicacionalmente se pudo haber expresado mucho tiempo atrás. El problema es que una cosa, a veces, no acompaña a la otra”.



“Yo tomé la decisión desde el principio de guardarme para el proceso del Ministerio Público pese a las consecuencias que eso pudiera tener, que se instalaran relatos que no eran correctos o verdaderos respecto a mi persona o mi gestión como seremi del ministerio de Vivienda”, agregó.

Y puntualizó: “Hubo que apretar los dientes, apretar el corazón y vivir el proceso que traía consigo el mantener silencio por mucho tiempo para efectos de que fuera planteado en los espacios adecuados en el momento adecuado, y siento que eso es lo que está ocurriendo ahora, no puedo decir que esto está cerrado. Estoy agradecido de que las instituciones funcionen, que lo político esté separado de los tribunales. Tengo toda la fe que esto seguirá avanzando en la manera justa y develando la verdad de los hechos”.

Apuntando: “En la medida en que esto vaya avanzando van a ir apareciendo los nombres, los énfasis, mayores hechos y mayores pruebas. Hay que darle tiempo a la Fiscalía”.

Sobre cómo el Gobierno ha manejado el asunto, Contreras expresó “no estoy decepcionado del Gobierno como conjunto, no. No podría llegar a ese punto. Hay muchos actores involucrados, yo apunto más a asesorías de Presidencia y reitero que ahí hay un punto débil, o un error, o una intención, no sabría definirlo”.