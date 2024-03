Bruce Springsteen anunció un nuevo álbum de grandes éxitos

A sus 74 años, Bruce Springsteen no deja de estar activo en la música, y esta vez anunció el lanzamiento un nuevo álbum de grandes éxitos. De acuerdo a lo anunciado por el artista, este nuevo lanzamiento contará con canciones de diversos momentos de su carrera.

Por ejemplo, según recogió Pitchfork, el álbum en su versión digital abrirá con dos canciones del disco Greetings From Asbury Park, NJ de 1973 y cerrará con dos tracks de la última producción de Springsteen, Letter to You, de 2020.

Esta no será la primera vez que el artista lanza una recopilación de sus mejores trabajos, ya que anteriormente ha producido Greatest Hits de 1995, The Essential Bruce Springsteen, de 2003 o Chapter and Verse de 2016.

Se espera que este disco sea lanzado el 16 de abril de este año, y esta recopilación tendrá 31 pistas. Además, la portada es una fotografía de Eric Meola en las secciones de Born to Run, en 1975.

La lista de canciones de la versión extendida será: