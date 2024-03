Carlos Contreras: “Seguiré pagando con creces el descriterio que cometí al firmar un convenio a Democracia Viva, pero aquí no hay fraude al fisco”

“Fui parte de un error político muy grave que generó consecuencias gigantescas que van a remorder en mi consciencia mucho tiempo, si no toda mi vida (…) seguiré pagando con creces el descriterio que cometí al firmar un convenio a Democracia Viva, pero aquí no hay fraude al fisco”, aseguró el ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.