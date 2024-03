Tohá responde a las declaraciones del presidente del PC sobre caso Ojeda: “Quien desestima las hipótesis del secuestro, no somos los políticos, son los investigadores”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en un punto de prensa improvisado después del homenaje a Gladys Marín en el Cementerio General, se refirió al hallazgo del cuerpo del ex teniente venezolano, Ronald Ojeda.

“La investigación dirá lo que efectivamente fue. Yo puedo tener una convicción o una idea de lo que hay detrás”, afirmó el timonel del PC.

Además, sostuvo que “una situación que marca mucho es el lugar en el que aparece (el cadáver), muy vinculado a lo que algunos llaman el Tren de Aragua o muy vinculado a la mafia, al tema del crimen organizado”.

En cuanto a la posibilidad de que el estado venezolano esté involucrado en la muerte del ex teniente, Carmona fue enfático en señalar que “no hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela (…). Por tanto, no le doy ningún significado, porque hay un Poder Judicial actuante. Me parece ocioso empezar a especular. Esto no es la Polla Gol, ni la lotería”.

Por último, Carmona manifestó que hay un aprovechamiento político por parte de la derecha, sobre el caso del teniente. “La derecha uso para descalificar y tratar de marcar al régimen bolivariano y al Partido Comunista de Chile”.

El presidente de la República, Gabriel Boric, entregó su apoyo al PC en la red social X, sosteniendo que “El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras”.

El anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tantos ataques ad hominem y mentiras. Yo al menos, no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del PC chileno. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 2, 2024

Respuesta de Tohá

La ministra del Interior, Carolina Toha, fue consultada por las declaraciones del presidente del PC. “No le doy ningún significado porque hay un Poder Judicial actuando (…). No hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela”, sostuvo la ministra.

Además, aseveró que “quien desestima las hipótesis del secuestro, no somos los políticos, son los investigadores”.

Finalmente, la líder de la cartera insistió en que es necesario esperar a que se desarrollen las investigaciones y dejar que las autoridades hagan su trabajo. “Hasta que la Fiscalía no establezca qué es lo que hubo realmente acá, nosotros no podemos ir desde la política a decir esto es, esto no es. Tenemos que esperar a que la investigación nos dé esas respuestas.

“Hasta que eso no esté, nosotros hemos tenido la cautela, la prudencia de decir no nos corresponde a nosotros anticipar de qué características es este delito. Lo que nos corresponde es prevenir, tomar medidas para todas las hipótesis y serán los fiscales los que nos dirán efectivamente qué hubo detrás de este secuestro”, recalcó Tohá.