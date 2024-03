Indicación del Gobierno sobre el uso de la fuerza diferenciada para migrantes desata críticas hacia el Ejecutivo y dudas en el oficialismo

Durante esta jornada se comenzó a discutir el proyecto de ley que regula las reglas de uso de la fuerza (RUF) en las policías y fuerzas de armadas frente al control del orden público o el combate contra la delincuencia.

Y como la mayoría de los proyectos, no ha estado excepto de polémicas. Esta vez, una indicación del ejecutivo levantó dudas desde la oposición y el mismo oficialismo. En concreto, la parte donde se dispone que “Los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”.

Esta situación llevó a la propia ministra del Interior, Carolina Tohá a salir a explicar la propuesta. De acuerdo a la secretaria de Estado, esta indicación no es nueva, e incluso, no introduce nada nuevo respecto a lo que se presentó hace meses.

“Lo único que cambió es que este contenido cambió del artículo 14 al 11. Con las mismas palabras y el mismo texto. Aquí no hay novedad alguna en las indicaciones”, señaló la Ministra. Pese a esto, cabe señalar que en realidad los artículos que hace referencia la ministra eran los 13 y 14.

Además, Tohá apuntó a que los artículos en discordia hacen referencia a la fase disuasiva de las policías, es decir, el momento en que las fuerzas de orden intentan dialogar con los manifestantes antes de utilizar sus armas de servicio.

“La comunicación no puede ser igual para un niño que para un adulto, no puede ser igual para una persona que habla nuestra lengua que para uno que no la habla. A una persona de la diversidad sexual, por ejemplo, un transexual varón, no se le puede llamar señorita”, dijo.

Reparos ante la propuesta

Dentro de los parlamentarios existe cierto acuerdo en que la manera de actuar con mujeres y niños o niñas debe ser diferente a la hora de controlar el orden público, sin embargo, hay serias dudas respecto a que los inmigrantes deban ser tratados de manera diferente.

Estos reparos no solo vienen desde la oposición, sino que diputados oficialistas también mostraron sus dudas ante la posible implementación de esta reforma, como la presentó el Ejecutivo.

“En una manifestación debe haber más pasos si se trata de mujeres, adultos mayores o niños. Pero en caso alguno en normas de persecución criminal y tampoco para todos los grupos que se plantean”, señaló el diputado Raúl Leiva (PS), presidente de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad, quien además, declaró que en caso de presentarse así la indicación la rechazará. Por su parte, otro socialista, Leonardo Soto, mostró sus dudas ante una posible aprobación.

Por otro lado, desde la derecha criticaron duramente al Gobierno y adelantaron que rechazarán la indicación tal como está.