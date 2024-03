Presidente Boric tras incendios forestales: “Hay personas preocupadas solo de recalcar lo malo de Chile. El gobierno está con Quilpué”

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric dio inicio al año escolar 2024 desde la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso, esto en medio de las críticas que han surgido por el manejo de la emergencia tras los incendios forestales de febrero.

“Hay personas preocupadas solo de recalcar lo malo de Chile. El gobierno está con Quilpué”, afirmó el jefe de Estado.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, tras la entrega de ayuda a estudiantes damnificados por los incendios forestales, emplazó al gobierno para acelerar la ayuda a los damnificados.

“Quiero agradecer la ayuda que se le está entregando a nuestros estudiantes y sus familias, nos acaban de mostrar unas mochilas maravillosas (…) pero al Estado de Chile, al presidente, debo decirle que estas mochilas, estos útiles, van a llegar en la mayoría de los casos a guardarse dentro de una carpa porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencias necesarias”, afirmó.

Asimismo, transparentó que no ve factible que los estudiantes puedan asistir esta semana a clases, ya que “no hay duchas ni baños para poder higienizarse. No hay transporte, no hay capacidades de alimentación suficiente”.

Frente a esto, en conversación con Duna en Punto, la ministra de Desarrollo Social y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, aseveró que “nosotros escuchamos siempre a las autoridades locales (…) Todos hemos estado desplegados y buscando responder de la mejor manera la emergencia”.