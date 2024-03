“No se han encontrado cuerpos enterrados”: Alcaldesa de Cerrillos aclara situación del campamento Nuevo amanecer

Tras el asesinato del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, en un campamento de Maipú, se volvió a instalar el debate sobre estas edificaciones ilegales. La situación escaló luego de que la alcaldesa (s) de Cerrillos, denunciara que al interior de la toma Nuevo Amanecer de dicha comuna, había un cementerio ilegal.

Y si bien, posteriormente, la jefa comunal titular, Lorena Facuse salió a desmentir dicha acusación, reconoció que al interior de la toma existen una serie de negocios ilícitos, como prostitución, venta de drogas y armas, además de ser un “refugio” para personas que suelen cometer delitos.

Respecto a las posibles inhumaciones ilegales, la edil señaló que como Municipalidad no cuentan con datos certeros sobre dicha situación y aunque no se han encontrado cuerpos enterrados, el Ministerio Público decidió abrir una causa para investigar la situación.

Además, la jefa comunal señaló que espera una mayor acción de las autoridades y que “cada cierto tiempo se hacen operativos policiales, pero acá nosotros necesitamos otro tipo de intervención”.

En esta línea, la independiente entregó una visión sobre la dificultad de erradicar estas tomas. “La gente llegó aquí para quedarse (…) hay que ser bien franco y sincero con los vecinos. Pensar que esto lo vamos a erradicar en uno o dos años, no es real”, aseguró

Situación al interior del campamento

Pero además de la situación de inseguridad que se vive en el interior, hay otros factores que son un peligro para los habitantes del sector, ya que donde se encuentra la toma, antes era un vertedero, lo que genera que el suelo podría estar emanando gases tóxicos. Sumado a esto, las conexiones de electricidad ilegales e inseguras podrían generar graves incendios u otros accidentes.

“El plan estratégico que se ha hecho para abordar esto no es suficiente. No es suficiente entrar cada cierto tiempo, porque si bien es muy importante y valoro el trabajo de las policías, no es lo que necesitamos”, criticó la alcaldesa.

En este punto, Facuse resaltó que los dueños de estos terrenos son privados, y que ellos deberían haberse preocupado de cercar el sector. También dijo que desde que se instaló esta toma, los dueños de las tierras tampoco han aportado a su erradicación.

De acuerdo a la edil, “son ellos los que lo pueden pedir (orden de desalojo), durante una cantidad de tiempo desde que se instala la toma (…) lamentablemente, no se hizo en el momento, ni por parte de los dueños, ni se levantó la alarma por parte de la municipalidad”.

Pero aquí aparece otro problema: la distribución de terrenos al interior de la toma es totalmente ilegal y hay personas que han pagado hasta 9 millones de pesos por vivir allí, aseguró la jefa comunal.