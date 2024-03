Consejo de “autocrítica” y acusación de faltar a la verdad: Las respuestas del Gobierno al embajador de Israel Gil Artzyeli

El embajador de Israel en Chile Gil Artzyeli, acusó que hace cinco meses no tiene respuestas del Gobierno ante sus consultas. Dicha acusación se da en medio de la polémica por que Chile no invitó a Israel a ser parte de la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE).

En Mesa Central de T13, Artzyeli dijo que esto “no es un caso aislado, no comenzó con la FIDAE, esto tiene un historial largo de una política antiisraelí transversal en muchos temas de parte del gobierno que es muy lamentable”.

Al respecto respondieron el Canciller Alberto van Klaveren y el Presidente de la República, Gabriel Boric.

La respuesta de Boric

Por su parte el Mandatario fue tajante al decir que la falta de comunicación “no es cierto”, agregando que la decisión de dejar fuera de la FIDAE a Israel fue una “decisión de gobierno y de Estado”.

Agregando que “esto fue conversado con el canciller, la decisión, la responsabilidad de la decisión es mía, y yo lo señalo de manera muy clara, pero esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones, tanto del comité político como del canciller, en de decisiones de esta envergadura”.

Y fue enfático al decir: “no voy a entrar en polémicas particulares con un embajador de un país extranjero, lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente en función de principios y el respeto a los derechos humanos, que claramente están siendo violados en este momento en Gaza”.

La respuesta de van Klaveren

Entre tanto, el Canciller van Klaveren también respondió a los dichos del embajador Artzyeli, comentando que “no es usual que un embajador de un país polemice con el canciller, por eso mismo he evitado una polémica directa con él”.

Afirmando que “ha estado en contacto permanente, cada vez que ha querido, con la Cancillería a través del nivel que corresponde”. Asegurando que con Israel “hay una relación absolutamente normal a nivel diplomático”.

También fue claro al decir: “Mi agenda no me permite estar en contacto permanente con los embajadores de distintos países. Para eso hay una estructura. Y yo les puedo asegurar que el embajador de Chile en Israel tampoco conversa diariamente ni semanalmente con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, ni siquiera con su segundo”.

Y apuntó directamente al embajador al decir: “Y yo creo que también, en el caso del embajador de Israel, sería bueno algún ejercicio de autocrítica ¿No? Yo he sido también embajador, he sido diplomático, representante de Chile y la verdad es que si a mí se me cierran las puertas, también, pregunto por qué se me han cerrado las puertas”.