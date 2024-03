Ministra Tohá ante peticiones de sacar a militares a la calle por seguridad: “Que no nos tome la desesperación”

La ministra de Interior Carolina Tohá, se volvió a referir al tema de seguridad después de que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, emplazara al gobierno diciendo “queremos más presencia del Estado, más seguridad y que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir tranquilos” pidiendo presencia militar en la comuna.

Al respecto la ministra en entrevista con el matinal de TVN, sostuvo que “hay que ocupar todas las herramientas” de la ley pata enfrentar la criminalidad apuntando a que la idea de reforzar algunos puntos de la ciudad con presencia militar, es algo que está estipulado en el proyecto de infraestructura crítica.

Afirmando que “la desmesura en la manera de discutir es algo que le ha hecho muy mal al país. Muy mal. O sea, este lenguaje destemplado, todo exagerado, todo caricaturizado. El único fracaso que puede tener un gobierno en materia de seguridad es no lograr vencer esta alza de delitos violentos”.

Con respecto a la idea de poner estado de Emergencia en la Región Metropolitana, Tohá argumentó “hemos llegado a la conclusión que para este territorio no es una buena idea. Sí lo ha sido en la Macrozona sur, sí lo ha sido en la frontera, pero en una zona urbana, poner a los militares acá, a cargo de todo el despliegue de la seguridad, no parece una buena idea. Sí parece, en cambio, y en el Cosena lo analizamos, una buena idea generar este mecanismo nuevo de infraestructura crítica en que es una participación específica en ciertos perímetros de los militares. No quedan a cargo de toda la ciudad, pero sí colaboran”.

Además la ministra fue clara al pedir ponderación en la discusión, agregando “es importante que no nos tome la desesperación. La urgencia sí, pero no la desesperación, porque en la medida que hemos ido tomando acciones fuertes, hemos ido logrado cosas importantes. En el sur ya no hay la violencia que había antes, en el norte ya no hay la migración irregular que había antes, sigue habiéndola, pero menos, y donde empezó esta delincuencia más violenta, que fue en el norte, hemos logrado bajar los homicidios”.

Específicamente sobre la petición del alcalde de Maipú, Tohá dijo que no lo veía como una medida desesperada si no que “él está proponiendo un instrumento bien concreto que se está discutiendo en el parlamento y que es bien específico que permite el refuerzo militar. Yo creo que hay desesperación cuando se cree que una medida como por ejemplo, que entren los militares a la Región Metropolitana, sea la solución. No hay ninguna medida que por sí sola resuelva esto. Esto requiere un trabajo”