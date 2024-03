Calor, nostalgia y baile: Lo que dejó el segundo día de Lollapalooza Chile 2024

Cerca de las 13.15 comenzó la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2024. Los encargados de abrir los fuegos fueron Tronic, en el Cenco Malls stage quienes marcaron la línea por donde brilló el festival hoy: el pop punk y la nostalgia.

Además, a esa hora ya se sentía un fuerte calor, el cual se extendió durante todo el día, del que varios artistas hicieron notar. Pese a esto el público no decayó y vibró con la presentación de la banda nacional que recordó sus clásicos.

Los recuerdos de los primeros años de los 2000 nuevamente aparecieron de la mano de Glup, que entre hits que los llevaron al reconocimiento y una serie de covers no defraudaron a las miles de personas que se acercaron al escenario principal del festival.

A esa misma hora — 14.45— se presentaba Fármacos en el Alternative Stage, donde presentó alguna de sus nuevas canciones en el próximo disco que lanzarán pronto. La tarde la completaron Los Miserables con un show bastante político en el Lotus Stage, José Madero y Fletcher.

En medio de un calor incesante, apareció Francisca Valenzuela en el Banco de Chile Stage a eso de las 17.32, abriendo con ¿Dónde se llora cuando se llora?, uno de los temas de su nuevo disco, Adentro. La chilena supo combinar varios temas de su reciente lanzamiento y sus canciones clásicas, como siempre, estando a la altura de su gran carrera.

Gracias a Arcade Fire

Ya entrado el atardecer volvieron los clásicos: Desde el Cenco malls stage surgieron The Offspring, con un punk cargadísimo de clásicos y homenajes a los Ramones. La banda se vio conectada con el público, interactuando y asegurando que “eran los mejores”, incluso amagando con un jam de “ole ole ole ole, Chile, Chile”. Los estadounidenses hicieron saltar a sus fanáticos y en una hora de show recordaron su estatus de leyendas del punk de fines de los 90´.

Minutos después de que The Offspring cerrara su presentación comenzaron su show Arcade Fire en el Banco de Chile stage. El espectáculo comenzó con dos de los mejores temas de la banda: Ready to Start y The Suburbs.

Los canadienses desplegaron todo su talento en el escenario en un frenético show prácticamente sin descanso, pero siempre manteniendo la conexión con el público, interactuando, flameando la bandera chilena e incluso con la intromisión entre la gente de Win Butler.

El show fue completamente sólido e hizo bailar, cantar y emocionar a todos los presentes, cerrando con una (no tan) sorpresa: la presencia de Javiera Parra, para interpretar Gracias a la vida de Violeta.

Correcto cierre y un headliner improvisado

Entrada la noche llegaron los “platos fuertes”: Blink 182, Diplo y… Kidd Voodoo, quien inicialmente se iba a presentar en la tarde, pero que tras un cambio de cartel, terminó cerrando la jornada del escenario Perry´s.

Los que sí se esperaba su presencia —y con ansias— era Blink 182, quienes finalmente llegaron a Chile tras su fallida presentación en Lollapalooza en año pasado. El show fue bastante correcto, recorriendo sus clásicos, aunque resaltando la ausencia de Adam´s Song.

El grupo estadounidense hizo saltar y cantar a los fanáticos presentes en el escenario principal de Lollapalooza y saldaron su deuda con Chile, aunque casi termina de la peor manera, ya que una emergencia en la parte trasera de las carpas de las cámaras hizo detener el espectáculo unos 5 minutos, pero no pasó a mayores y todo terminó bien.

Por su parte, Diplo desplegó una fiesta en el Parque Cerrillos usando clásicos de todos los estilos y tiempos. Incluso, se pudo escuchar Estrechez de corazón, de Los Prisioneros.

De esta forma, se cerró la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2024, dejando buenas sensaciones, mucho mejores que las de ayer y quedandon la vara alta para mañana, donde los platos fuertes serán Sam Smith y SZA.