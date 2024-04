“El Ministerio Público no litiga para la galería”: Fiscal anticorrupción se refiere a formalización de Daniel Jadue

Durante esta mañana, la fiscal Giovanna Herrera solicitó la formalización del alcalde de Recoleta Daniel Jadue. Esto en el marco de la investigación que comenzó en 2022 en la que se pesquisó supuestos delitos asociados a la compra y venta de insumos necesarios para afrontar la pandemia de Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Jadue será formalizado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

Frente a esto, Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en entrevista con radio Infinita dijo frente al caso que “nosotros no hacemos aspavientos ni populismo respecto a las causas”, enfatizando que “el Ministerio Público no litiga para la galería, el Ministerio Público va a los tribunales para presentar los antecedentes”.

Sobre la formalización, Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, dijo en radio Usach, aseguró que se entregará toda la información: “Lo hemos dicho del día uno, no lo hemos dicho solo nosotros, también ha sido la práctica del alcalde Daniel Jadue, poner toda la información a disposición, no entrampar ningún proceso, estar absolutamente disponible, a que se revise todo. Cuando le solicitaron los teléfonos los puso a disposición, el secreto bancario, es decir, aquí no ha habido nada, y esa es la tranquilidad que tenemos nosotros”.

Además Figueroa expresó: “Nos gustaría que en estas materias se actuara con absoluta prudencia, como se ha hecho en otros casos. Donde se ha sido extremadamente cauto en los juicios, donde prácticamente ni la fiscalía ni el Consejo de Defensa del Estado se refieren”.

El caso

Recordemos que en 2022la empresa Best Quality se querelló en contra del alcalde de Recoleta, acusando una millonaria estafa que sufrieron al ser proveedores de mascarillas para Achifarp, encabezado por Jadue. Pero una vez que se inició la investigación, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte también revisó hechos de solicitud de coimas por parte de Achifarp. De acuerdo a la indagatoria, el ex candidato presidencial habría solicitado “donaciones” a cambio de realizar la compra a la compañía.

César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality SPA, se auto denunció ante el Ministerio Público por el delito de soborno.

En noviembre de 2023, después de haber sido citado a declarar, Jadue sostuvo públicamente que “nunca ha llegado dinero, nadie dice que haya llegado dinero y todo lo que se dice de supuestas donaciones son completamente falsos. Es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso conocido en nuestro país que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”.

Agregando que “es un invento de César Ramírez y de toda la gente que hace esta acusación solo para tratar de obligarnos a pagar algo que no podíamos”.