¿De qué se trata el caso Factop y por qué los hermanos Sauer fueron detenidos?

Durante esta mañana, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a Daniel Sauer Adlerstein, Ariel Sauer Adlerstein, Alberto Sauer Rosenwasser, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Darío Cuadra Junes y Luis Flores Cuevas, en emdio de las diligencias por el caso Factop.

Esta detención fue ejecutada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, luego de la solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que los acusan de estafa facilitación de documentación tributaria falsa, lavado de activos y otros delitos económicos.

“Tendido los antecedentes vertidos por el Fiscal en su presentación, los que son indicios suficientes que permiten a este Juez estimar que la solicitud es urgente y visto, además, lo dispuesto en los artículos 9, 127 inciso 1 y 236, todos del Código Procesal Penal, se accede a lo solicitado y en consecuencia, previo a la formalización y sin conocimiento de los afectados se ordena la detención de los siguientes imputados”, se lee en la orden de detención.

Además, los domicilios de estos querellados fueron allanados por los efectivos de la PDI. La audiencia de formalización quedó fijada para hoy lunes 8 de abril para las 16 horas.

El origen del caso

Si bien la información más reciente respecto a los involucrados, es el caso Audios, luego de que Ciper publicara una serie de audios donde los involucrados, junto a los abogados Luis Hermosilla y Laonarda Villalobos afirman haber realizado coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el caso comenzó en marzo del pasado.

A esto, se le sumó una serie de denuncias por distintos actores. Por ejemplo, el socio de Factop y de STF Capital, Rodrigo Topelberg, denunció a la sociedad por administración desleal y la entrega de información falsa

Rodrigo Topelberg, socio de Factop y de STF Capital, contra Daniel y Ariel Sauer, entre otros puntos por administración desleal y entregar información falsa al mercado.

A esto se le suma la demanda de Zurich, por el no pago de su fondo, Tanner Servicios Financieros, por un pagaré impago y además, la comunidad judía también emprendió una demanda en contra de la empresa por 3 mil millones de pesos.

Los negocios de los Sauer

De acuerdo a la querella del Servicio de Impuestos Internos publicados en La Tercera, la empresa denunciada tenía un claro formato para operar e incurrir en los hechos a los que le atribuyen.

“La mayoría de los inversores firmó un contrato y, a cambio, se le otorgaban cheques en garantía por el monto invertido. La cuenta desde donde se giraban esos cheques, no era la ocupada usualmente por el factoring, por lo que los cheques difícilmente se podían cobrar, muchos de ellos fueron protestados por firma disconforme. Se giraban de otra cuenta para no afectar la cuenta principal de Factop”, señala el documento.

Además, las diligencias de la policía, evidenció que una serie de personas y sociedades decidieron entregarle dinero a dicha empresa “incurrieron en el error de creer que se estaba entregando dinero para inversiones que serían favorables para sus intereses, sufriendo un perjuicio patrimonial derivado de ello, ya que al momento de solicitar su devolución, estos fondos no estaban disponibles”.

De esta forma, los denunciados habrían creado “un esquema en torno a la emisión de facturas, que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión, no descartando la comisión de eventuales delitos tributarios”.

Ola de sanciones

En marzo del año pasado, la CMF decidió suspender provisionalmente a la corredora de bolsa STF Capital debido a que no entregaron sus estados financieros auditados en los plazos establecidos, por lo que no fue acreditada su cobertura patrimonial para sus operaciones. Además, la empresa no firmó los documentos debido a que no contaban con los números necesarios para comprobar su patrimonio.

Por otro lado, el 8 de abril del año pasado, la Comisión sancionó a la compañía por infracciones a la regulación de intermediarios de valores, aplicándole una multa de 13.500 UF, es decir, más de 480 millones de pesos.

En concreto, la CMF detectó que STF Capital Corredores de Bolsa había entregado información falsa, junto con otros delitos con el fin de fijar precios a un valor y recibir réditos.

A todas estas polémicas, se sumaron las multas, en particular para Ariel y Daniel Sauer, con 9.000 UF, o sea, 320 millones de pesos. Además de la imposibilidad de ejercer cargos en directorios de empresas fiscalizadas por la CMF.

Finalmente, STF Capital fue suspendida de sus actividades debido a que no había reconocido un pasivo de su patrimonio, deuda importante con fondo de inversión a LarraínVial.

Los protagonistas

Ariel y Daniel Sauer, crecieron en medio de los negocios, ya que su padre, Alberto, fundó en 1965 Confecciones Sauer, donde posteriormente ingresaron en cargos directivos.

Ariel, el mayor, de 50 años, estudió Ingeniería Civil durante dos años en la Universidad Católica, pero luego se cambió a Comercial, donde se tituló en 1997, donde inmediatamente ingresó a la empresa familiar en el área de administración y finanzas hasta 2004.

Por su parte, Daniel, de 45 años, estudió la misma carrera de su hermano en la Universidad Diego Portales. En 2002, se unió a Confecciones Sauer, en el área de ventas, donde trabajó hasta 2005.

Tras dejar la empresa familiar, Daniel Sauer, junto a Rodrigo Topelberg, con quien fueron compañeros durante la época escolar, crearon Factop, empresa de factoring. Más adelante, en 2015, iniciaron STF Capital Corredoras de Bolsa.