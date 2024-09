Rodrigo Topelberg habla de su encuentro en prisión con Luis Hermosilla: “Bienvenido a Yáber don Satanás”

En entrevista con Mega y desde su casa, donde cumple arresto domiciliario total, Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, dio detalles de cómo filtró el audio que grabó Leonarda Villalobos en 2023.

Topelberg dijo que Villalobos lo presionaba por escuchar el audio y que él se resistía. “No lo podía creer, no puedo escucharlo. Ella iba a mi casa e insistía que lo escuchara, pero yo anímicamente no podía… Era demasiado fuerte escuchar la risa de Daniel Sauer, la traición, los ilícitos, la confabulación. Pese a un problema gigantesco en el que me exculpaban al decir que no me tenían que decir, era muy fuerte escuchar todo eso”, comentó.

Contando que Villalobos le entregó la grabación a su mujer y que ésta, después de escucharlo, también lo instó a que lo hiciera. Después de escucharlo, decidió interponer una querella contra sus socios y se autodenunció a la Comisión de Mercado Financiero (CMF), además de realizar una denuncia al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Consultado sobre si sabía de los ilícitos que se cometían en el caso de Factop, Topelberg aseguró que “veníamos de una suspensión en la CMF, había problemas de liquidez, pero jamás los ilícitos, falsificación de facturas, ni toda la gravedad del caso”.

Además dijo que, hasta después de liberar el audio, no sabía qué era una factura ideológicamente falsa. “Ni siquiera entendía lo que eran, tuve que después entender (…) No lo sabía ni tampoco sabía que había facturas falsas ocupadas por ellos. Que se ocuparan estas facturas a favor y que fuera algo habitual, no tenía idea”, aseveró.

La filtración del audio

De acuerdo a lo explicado por Topelberg, él filtró el audio después de habérselo presentado al Ministerio Público y pasar tres meses sin respuesta. “Tenía de alguna manera que ejercer presión”, dijo.

Contó que lo hizo a nombre de Daniel Sauer “para no ser tan melodramático. Ponerme algún apodo como ‘Anonymous’ o alguna cosa así no era mi intención, pero puse alguna cosa que obviamente que no era él. Puse el nombre de Daniel Sauer y escribí algo como ‘soy Daniel Sauer y así hice el fraude de Factop’”.

Y volvió a relatar lo que ya había dicho a la Fiscalía, que compró un teléfono de prepago y se consiguió un número de WhatsApp de Reino Unido y desde ahí envió el audio en MP3. “Temía mucho por las repercusiones que podía haber por esto, pese a que era obvio que era yo, si soy el único que se beneficia en ese audio. Pero igual traté de hacerlo anónimo y de la mejor manera”, sostuvo.

Los días en Capitán Yáber

Topelberg estuvo en prisión preventiva en Capitán Yáber desde el 19 de abril hasta el 30 de agosto, lugar en el que convivió con los hermanos Sauer y también con Luis Hermosilla.

Sobre su relación con los hermanos Sauer contó que “no les hablé, pero al cabo del tercer o cuarto día uno ya empieza a convivir. Yo siempre era muy frío y muy distante, y ellos partieron del primer día ‘hola Topi, cómo salimos de esta’, y te empiezan a manipular un poco porque querían mis recursos para salir”.

También relató su encuentro con Hermosilla: “Yo llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber don Santanás’, o algo así le dije, y me entró altiro ‘Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo has estado?’ y le dije ‘encerrado’. Yo lo confronté”.

“Yo lo metí ahí, pero yo veo a la persona que confabuló en mi contra. Y traté de formar una distancia y confrontarme a él y no hubo cómo, la manipulación llegó altiro, me empezó a pedir consejos y dije ‘aquí vamos de nuevo’. Le seguí la corriente porque tenía fe de que iba a salir (de prisión)”.