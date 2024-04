“Fly me to the moon”: El primer tráiler de la película ambientada en la carrera espacial protagonizada por Scarlett Johansson

“Fly me to the moon”, mítica canción de Frank Sinatra, ahora también será recordado como el título de la nueva película protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum.

La cinta producida por Sony y Apple está ambientada en plena carrera espacial, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde los estadounidenses contratan a una exitosa publicista, representada por Johansson, quien tendrá que promocionar la llegada a la luna de EE.UU. Pero inesperadamente tendrá otro papel en este hito, ya que se le encargará la misión de preparar la grabación de un alunizaje falso, en caso de que el viaje original fracase. Sin embargo, la cinta de romance y humor ha sufrido una serie de traspiés, porque en primera instancia, Jason Bateman, iba a ser el director de la película, pero por diferencias creativas abandonó el proyecto, dándole su lugar a Greg Berlanti. Algo similar ocurrió con Chris Evans, quien iba a coprotagonizar el film, pero debido a que se encontraba rodando otra película se bajó del rodaje y Channing Tatum ocupó su lugar. Respecto a la grabación de Fly me to the moon, Scarlett Johansson se mostró muy cómoda y contenta por las grabaciones de la cinta que se espera, se estrene el 12 de julio. “Channing es un actor muy fácil de llevar, de buen humor y profesional. Enamorarse de él en pantalla fue bastante fácil. Es una persona muy agradable”, señaló la actriz a la revista People.