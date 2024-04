La Moneda vuelve a apoyar al general Yáñez: Vallejo y Tohá hacen referencia a él y su decisión de acudir al TC

Tanto la ministra de Interior, Carolina Tohá, como la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirieron a la decisión del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, de acudir al Tribunal Constitucional para suspender la formalización en su contra investigado por la responsabilidad que podría haber tenido en la violación a los derechos humanos en el marco del estallido social por ser el director de Orden y Seguridad en esa época.

En Cooperativa, la ministra Vallejo se refirió al criterio fijado por el Gobierno de que los funcionarios requeridos por la justicia, deberían dar un paso al costado, diciendo que “este es un criterio político lo que fijamos nosotros respecto a los momentos de las formalizaciones, son momentos de inflexión, donde efectivamente nosotros consideramos que cualquier funcionario que es nominado por el Presidente de la República, que es de confianza, debiese dar un paso al costado, no como un juicio anticipado, sino que simplemente como una manera de resguardar la continuidad y no distracción de las instituciones”.

Agregando que en el caso del general Yáñez “es evidente que hay un derecho de ocupar todas las herramientas que tiene el ordenamiento jurídico por parte de cualquier ciudadano frente a estas situaciones”. Recalcando que en “el marco de la institucionalidad, cualquier ciudadano, incluso autoridad, tiene derecho a ocupar las herramientas que el ordenamiento jurídico le asiste”.

Siendo clara al decir que “nosotros tenemos que esperar qué va a decir y qué va a resolver el Tribunal Constitucional. Entonces vamos a ver si es que es admisible, si es que no, pero en eso son herramientas que pueden usar con todo derecho las personas involucradas”.

La ministra Tohá también se refirió a la decisión de Yáñez de acudir al TC y dijo que sobre “las decisiones de la defensa, no tiene nada que señalar el Gobierno de Chile al respecto”. Y específicamente sobre Yáñez, la ministra especificó que “está ejerciendo su cargo, y eso habla por sí mismo. Si no contara con la confianza del Presidente no estaría ahí”.