El origen y las consecuencias de la escalada diplomática entre Chile y Venezuela por el Tren de Aragua

Todo empezó con los dichos del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien aseguró que el Tren de Aragua no existía, señalando que “hemos demostrado que es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta. Como lo hicieron con el supuesto Cartel de Los Soles”.

El diplomático venezolano insistió en que la organización criminal “jamás ha existido, ahora inventan una del llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca”.

Incluso, el trabajador del régimen de Nicolás Maduro apuntó a que algunos videos donde aparecen integrantes de esta banda delictual eran “montajes”, ya que las personas tenían acento chileno o peruano.

La respuesta de La Moneda por el Tren de Aragua

Los dichos de Gil no cayeron para nada bien en La Moneda, y si bien, con el paso del tiempo, gran parte del comité político del Gobierno del Presidente Gabriel Boric le han respondido al venezolano, según La Tercera, en un inicio no se quizo pronunciar sobre el tema, para no ensuciar las relaciones con el país sudamericano.

Y es que precisamente el Tren de Aragua era uno de los principales temas que el Ejecutivo ha intentado controlar y por eso, ha buscado firmar acuerdos con el gobierno venmezolano para obtener información de las personas que ingresar a Chile.

La primera en salir a revatir los dichos del diplomático extranjero fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que los dichos de Gil eran “bien impresionantes”, ya que “Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano, y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso”.

Además, Tohá apunto a que estas declaraciones son “un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Inaceptable”.

Escalada en la tensión

A los dichos de la ministra del Interior, se le sumó su subsecretario, Manuel Monsalve: “La opinión del canciller venezolano no es la opinión que tienen muchos países de la región y muchos países del mundo (…) Está completamente acreditada en Chile la asistencia del Tren de Aragua”. También, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo: “Consideramos una falta de respeto que se emitan estas declaraciones, no se puede negar una realidad que ha sido vivida en carne propia por nuestros compatriotas”. Y además, el canciller chileno, Alberto Van Klaveren: “Sorprenden las declaraciones del canciller Gil. Es inaceptable el negacionismo respecto a los impactos del crimen transnacional organizado en Chile y la región. El diálogo y las acciones concretas son necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia y delincuencia”.

Opinión de la policía

Desde la Policía de Investigaciones, a través de su director, Eduardo Cerna, también se mostraron contrarios a los dichos del canciller venezolano, señalando que “no hay mucho que argumentar al respecto” y que “la evidencia es notoria”.

“Se han desarrollado procesos investigativos meticulosos, de larga data, con evidencia científica, con georeferenciación, con evidencia tangible. Entonces los comentarios del canciller, no me refiero a comentarios de una autoridad política de otro país, pero creo que debieron interiorizarse un poco de las materias antes de emitir esos comentarios”, consignó.

En este sentido, puntualizó que “han habido familias que están sufriendo y han sufrido el flagelo de este peligroso grupo organizado. Entonces creo que los comentarios del canciller están fuera de todo contexto, y no tienen ninguna relevancia respecto a la solidez de los procesos investigativos”

La respuesta de Gil

Frente a la arremetida de las autoridades Chilenas, el canciller venezolano respondió ante las acusaciones del Gobierno nacional y, al igual que su símil chileno, respondió a través de X.

“El combate al flagelo de la delincuencia no puede apoyarse en la creación de una narrativa falsa, bien sabe Chile que se han creado etiquetas de bandas criminales con el único fin de enlodar el gentilicio venezolano y a su gobierno”, indicó.

Además, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro “ha manifestado toda su voluntad de apoyarles, esto en base a la experiencia en garantizar la paz interna, seguridad y tranquilidad de la sociedad venezolana, colocando a disposición todos los avances de nuestro modelo exitoso cuando así lo requiera el gobierno chileno”.

“Les invitamos a desechar el relato impuesto por los grandes medios y asumir el combate al crimen de manera profesional”, cerró en su escrito.