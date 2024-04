Evelyn Matthei tras el asesinato del teniente Sánchez: “El aumento en el crimen organizado en Chile es por la débil respuesta del gobierno”

Durante esta mañana, la alcaldesa de Providencia y principal carta presidencial de Chile Vamos, se pronunció al asesinato al teniente de Carabineros Emanuel Sánchez en Quinta Normal responsabilizando directamente al Gobierno de la situación de inseguridad.

“Todo Chile está conmovido con el asesinato del teniente Sánchez, ocurrido delante de su hija y su mujer. Con 14 tiros”, comentó la jefa comunal.

“Pero estamos aún más indignados de ver que eran tres venezolanos los que están detenidos y que han salido muertos de la risa. Y están muertos de la risa porque saben que no les pasa nada, porque en Chile, nuestra persecución penal y nuestra reacción frente a los criminales extranjeros es blanda e inexistente”, apuntó.

Además, la alcaldesa declaró que “la verdad es que el aumento en el crimen organizado que tenemos en Chile es básicamente ante la débil respuesta y acción de nuestro gobierno, del Estado”.

En este sentido, Matthei declaró que “hay cualquier cantidad de personas que debieran ser expulsados, hay mucha gente respecto de la cual ya hay un decreto de expulsión y esta no se materializa”.

Matthei y la actualidad de la seguridad

Siguiendo esta línea, Matthei aseguró que “Chile está desesperado, el crimen organizado nos está arruinando como país, nuestra vida cotidiana, la economía y lo que uno ve es una desconexión y una falta de acción que es inaceptable”.

“Se esperan muchas leyes, se pueden demorar cuatro, seis años, da lo mismo, después no se implementan y hay muchas cosas que se pudieran hacer ahora, sin Ley. ¿Cómo es posible que los peores criminales no estén en la cárcel de alta seguridad? ¿Cómo es posible que las órdenes de expulsión no se materialicen?, ¿Hasta cuándo los chilenos tenemos que estar acostumbrándonos a estos crímenes brutalmente violentos cometidos por extranjeros?”, agregó.

Por último, la UDI declaró que: “La verdad es que esperamos que realmente el Gobierno reaccione y si no tenemos que esperar y ya estamos trabajando en cómo vamos a abordar el tema de la criminalidad en dos años más”.