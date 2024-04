¿Cortar relaciones con Venezuela?: La posibilidad que se abre tras el asesinato del teniente Sánchez y las últimas informaciones sobre el Caso Ronald Ojeda

“Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración para que pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato”, aseguró el presidente Gabriel Boric en un punto de prensa sobre las últimas informaciones del homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.

Esta semana ha sido muy compleja entre la relación de Chile con Venezuela. Además, de lo de Ojeda se suma el asesinato del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez a manos de delincuentes venezolanos y los dichos del canciller de ese país, Iván Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua en Chile.

Frente a estos hechos, diferentes miembros de la político se han abierto a la posibilidad de cortar relaciones con Venezuela.

“Tengo la impresión que es bien difícil cortar relaciones con un país, hay muchos problemas administrativos, legales, de todo tipo, sin embargo, yo creo que sí hay que hacerlo”, aseveró la alcaldesa de Providencia y posible candidata presidencial, Evelyn Matthei.

En conversación con Mega, la edil sostuvo que “creer que la dictadura de Venezuela va a cooperar con Chile para aclarar este crimen es una ingenuidad. Creer que la dictadura de Venezuela va a extraditar a los dos venezolanos que vinieron, que mataron al teniente coronel Ojeda y que rápidamente huyeron de vuelta a a Venezuela es otra ingenuidad”.

Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, y diputados de la bancada del partido llamaron al Gobierno de Gabriel Boric a romper las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Venezuela.

“Creo que no se puede seguir teniendo diálogo con un gobierno que está involucrado en esto. No podemos seguir pecando de inocencia (…) la conversación con Venezuela, al final del día, en buen chileno, le están viendo la cara a Chile, y eso no puede seguir ocurriendo”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que “no puede ser que la solución sea conversar con los asesinos, no puede ser que la solución de esto sea seguir insistiendo en vías diplomáticas donde Venezuela le está viendo la cara al gobierno chileno”, enfatizó el líder de la UDI.

Sin embargo, no toda la oposición está de acuerdo con los dichos de Macaya. el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, dijo no ser partidario de romper relaciones por el momento, y que solo lo respaldaría si Venezuela no responde a los llamados a colaboración.

En la misma línea, la presidenta y senadora de Demócratas, Ximena Rincón, pidió mantener al embajador de Chile en Venezuela en nuestro país. La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dijo que se podría evaluar el romper relaciones con el Gobierno de Maduro.

¿Cuál ha sido la posición del oficialismo?

Por su parte, el senador y ex ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza (PS) r planteó que no se pueden romper las relaciones diplomáticas.

“Yo no soy contrario al debate con Venezuela y creo que hay que decir las cosas cómo las han dicho en los últimos días, la ministra Tohá, el ministro Van Klaveren y el propio Presidente, pero otra cosa es borrarnos de Venezuela”, dijo Insulza en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

El también ex ministro del Interior, recordó que “hay chilenos que viven ese país, que necesitan de su embajada”, y que por ello, “nosotros tenemos que seguir insistiendo de manera majadera en la necesidad de que se cumplan los acuerdos”.

“Necesitamos que ellos reciban a la gente que queremos expulsar del país en dirección a Venezuela y eso no digo que sea fácil, pero el romper relaciones lo hace totalmente imposible”, advirtió.

El diputado presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Tomás De Rementería (PS), aseveró que “acá hay un problema grave con Venezuela, Venezuela no presta colaboración de asistencia penal internacional, entonces creemos que si Venezuela no detiene y hace asistencia internacional penal en el caso de estas dos personas que participaron libres en el secuestro, Chile no tiene otro camino que el rompimiento de las relaciones diplomáticas de cualquier tipo con Venezuela y seguir las vías internacionales para condenar este hecho en foros internacionales e incluso en la justicia internacional”.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados PS, Daniel Manouchehri, dio un paso adelante, exhortando al Gobierno imponer medidas de presión sobre Venezuela.

“Proponemos tres cosas: Primero, resguardar nuestras fronteras y cerrar el ingreso regular e irregular de cualquier ciudadano venezolano por a lo menos 24 meses. Segundo, restringir los envíos de dinero desde Chile hacia Venezuela y de Venezuela hacia Chile. Tercero, estudiar seriamente el romper relaciones diplomáticas con Venezuela”, señaló.

La dictadura de Maduro se ha dedicado a exportar criminales a Chile. Se requieren medidas drásticas:

1. Prohibir el ingreso de ciudadanos Venezolanos por 24 meses.

2. Restringir el envío de dinero desde Chile a Venezuela.

3. Estudiar seriamente el romper relaciones… pic.twitter.com/tTNT9pEGN4 — Diputado Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) April 12, 2024

En tanto, el jefe de bancada de diputados PPD, Jaime Araya, indicó que “Chile tiene que tener una posición sumamente clara en esta materia, si se confirma la tesis de la Fiscalía que se trata de un encargo de homicidio político, en nada se diferencia la dictadura de Maduro de la dictadura de Pinochet, y en consecuencia, el único camino que veo es romper relaciones con esa dictadura”.

Del mismo modo, el jefe de bancada de diputados DC, Eric Aedo, advirtió que “si el Gobierno de Venezuela no colabora para extraditar a los asesinos y a los organizadores del crimen del Teniente Ojeda, ello es muy sospechoso y hay que romper relaciones diplomáticas. Por ahora, una vez que llegue a Chile, Embajador Gazmuri no debe regresar”.

Desde Apruebo Dignidad, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, sostuvo que: “me parece que en una investigación en curso con diligencias importantes que se encuentras pendientes, se debe esperar el resultado de las mismas, y eso no puede llevar a tomar decisiones diplomáticas apresuradas que incluso, velando por el éxito de las mismas diligencias pueden afectar dicha investigación. Yo espero que acá el Ministerio Público logre la colaboración pertinente y se logre el esclarecimiento de los hechos”.

A su vez, el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, advirtió que “cualquiera que sean las circunstancias de ese horrible crimen, quien es la única persona facultada para ver con qué Estado se mantienen relaciones diplomáticas es el jefe de Estado y ese es el Presidente de la República“.

Por su parte, la diputada Lorena Fries (CS) señaló que “hay que evitar especulaciones, dejar que esa investigación, si tiene esa arista (política), que haya termino y eventualmente se sancione y salga todo a la luz. Todavía me parece prematuro hablar de quiebre de relaciones entre Chile y Venezuela”.