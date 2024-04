Nicolás Maduro intentó mandarle mensaje en inglés a Joe Biden

En la previa de la entrada en vigencia de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, Nicolás Maduro le intentó enviar un mensaje en inglés al Presidente norteamericano Joe Biden.

“Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje”, anunció Maduro y luego hablando en un mal inglés quiso decir “If you want, I want. If you don’t want, I don’t want”, pero lo pronunció tan mal, que generó las risas y algunas pifias de su propio público, algo que no le gustó y subiendo la voz dijo que en “caraqueño” quería decir: “Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final”.

Este jueves se vence la licencia de Estados Unidos de un alivio a las sanciones sobre el gas y petróleo venezolano, lo que les ha permitido comercializar los productos los últimos seis meses y en el mensaje televisado, Maduro dijo: “Nosotros vamos a seguir, con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa. Venezuela va a seguir su marcha económica. Nadie nos va a parar, señores gringos”.

Agregando que la administración de Joe Biden “sigue chantajeando” con “amenazas” de “que van a quitar la licencia” acusando la medida como un método “colonialista” y con el que EE.UU. pretende “tutelar la industria petrolera de Venezuela“.

Enfatizando: “Nosotros hemos tomado nuestro propio modelo económico, nosotros no dependemos de ustedes, gringos. Ellos quieren hacer daño (…) para hacerle daño a la economía porque estamos en elecciones, en campaña electoral”.

Estados Unidos

Recordemos que este lunes, desde Norteamérica dijeron que no renovarán las licencias mientras no existan avances en elecciones libres este año. Como dijo un portavoz: “A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024″.